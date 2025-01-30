Продажа бизнеса. Советы от инвестиционного брокера

Каким должен быть бизнес, чтобы заинтересовать потенциального покупателя и как формируется цена при продаже?

Вступление Украины в ЕС создаст для бизнеса как новые возможности, так и риски, а некоторым - дополнительные нагрузки. В зависимости от уровня конкурентоспособности бизнеса отдельные компании получат перспективу развития, другие не выдержат конкуренции и вынуждены будут закрыться, а некоторые - смогут привлечь инвестора или продать свое дело новым владельцам.

Поэтому надо уже сегодня думать и выстраивать собственные стратегии развития бизнеса, в том числе и стратегию выхода из бизнеса. И не стоит бояться продажи бизнеса, ведь это такая же прибыль, как и операционная, только за несколько лет вперед.

Часто деньги аккумулированы, а подобрать привлекательный проект с эффективным собственником и командой - еще тот квест.

Из десятков изученных и рассмотренных проектов интересными являются единицы. Убежден, что часто проблема бизнеса не в отсутствии инвестиций, а в качественных и прибыльных инвестиционных проектах с понятной доходностью. Создайте такой проект и получите очередь из потенциальных инвесторов. Поэтому и решил поделиться собственными мыслями и опытом.

Для финансового инвестора важным является наличие эффективной стратегии развития бизнеса и качественной корпоративной культуры, в основе которой есть принципы устойчивого развития. Стоит быть готовым к диагностике путем психологического аудита на предмет рисков совместимости и конфликтов.

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Владельцы и руководители бизнеса довольно часто боятся признаться себе и окружающим в отсутствии знаний и компетенций в прединвестиционной подготовке бизнеса, не в состоянии правильно оценить инвестиционную привлекательность бизнеса и его способность функционировать без вовлеченности собственника, работать на результат, то есть на прибыль.

Важно правильно понимать, помимо качественно подготовленного проекта, цель и цели финансового инвестора, и не бояться, часто надуманной, проблемы рейдерства.

Как правило, фонд, как финансовый инвестор, входит в уставный капитал, как миноритарный акционер, очень редко как мажоритарный, с целью выйти через плюс/минус 5 лет с максимальной доходностью. На протяжении всего участия в проекте фонд создает максимальную эффективность и капитализацию бизнеса через собственную экспертизу и способности.

Но начинается все с качественно подготовленного проекта, эффективного владельца и компетентной команды с блеском в глазах, истории успеха и безупречной репутации уже существующего прибыльного бизнеса. Финансовый инвестор заинтересован в увеличении прибыльности и капитализации бизнеса через его развитие и масштабирование.

На проектном уровне очень важно создать такую финансовую модель, которая бы потенциальному инвестору давала ответ на вопрос о его жизнеспособности, безопасности и рисках, сроке окупаемости и прибыльности.

Основными оценочными показателями инвестиционного проекта являются:

чистая приведенная стоимость (NPV)

внутренняя норма доходности (IRR)

средняя рентабельность инвестиций (ROI)

период окупаемости (PP)

коэффициент финансовой устойчивости

коэффициент ликвидности

Перед тем, как принять решение о привлечении инвестора и осуществить прединвестиционную подготовку, надо использовать все другие возможные источники привлечения финансов для бизнеса, и это, прежде всего, гранты, которых сейчас значительно увеличилось, далее долговое финансирование через кредиты и другие товарные возможности.

Стоит осознать, что инвестор - это надолго и с ним надо делиться как и долей в бизнесе, так и прибылью. Кроме того, партнерство - это серьезные обязательства и ограничения, которые не каждый готов выдерживать и терпеть.

Привлечение инвестора как партнера - это же не только о распределении страхов, рисков или ответственности, а прежде всего, это о возможности роста кратной капитализации бизнеса и реализации в том числе собственной стратегии выхода из бизнеса.

Качественно подготовленный бизнес-план для инвестиционного проекта, а это обычно или в соответствии стандарту ЕБРР, порой ЮНИДО, является принципиально необходимым, а еще и заключение аудиторов из четверки придаст ему вес.

Вместе с тем, стоит осознавать, что при соблюдении всех перечисленных важных факторов - деньги инвестируют в людей, ведь именно люди являются залогом успеха инвестиционного проекта.

Стратегический инвестор - это уже, в большей степени, хотя и не всегда, об инвестиционной стратегии выхода из бизнеса. Для успешной реализации стратегии выхода из бизнеса нужно осуществить предпродажную подготовку и привести его к соответствующим критериям привлекательности.

Важным является:

1. Структурированная корпоративная культура и правильный формат бизнеса: .

Наличие стратегии развития бизнеса, в т.ч. маркетинговой

Миссия, визия, ценности, принципы бизнеса.

Формализованная бизнес-модель и описание бизнес-процессов.

Структура управления, штатное расписание и должностные инструкции.

Положения о службах и отделах.

Продукт бизнеса, торговые марки, его конкурентные преимущества и система клиентоориентированности.

Кадровый потенциал и способность менеджмента к самостоятельной работе на результат без вмешательства собственника.

2. Наличие системы бюджетирования, управленческой отчетности.

3. Наличие ежегодных аудиторских отчетов, финансовых показателей и отчетов об объемах продаж, прибыли и EBITDA.

4. Описание технологической стратегии бизнеса, ее инновационность и энергоэффективность.

5. Описание имущественного комплекса и характеристика коммуникаций (газ, электричество, вода, канализация, логистика), план-схема.

6. Характеристика диджитализации бизнеса

8. Перечень и характеристика основных средств и другой собственности

9. Организационно-правовая форма бизнеса, уставный фонд и участники и их доли.

И при этом, чрезвычайно важным являются фактические показатели привлекательности бизнеса (EBITDA) для обоснования предложенной цены продажи бизнеса. Ведь известно, что большинство трансакций не происходит из-за разных ожиданий относительно цены у продавца и покупателя.

Хотя не стоит забывать и о других оценочных показателях деятельности бизнеса, таких как рентабельность активов и их оборачиваемость, маржинальность бизнеса и рентабельность собственного капитала, индекс оборота запасов и другие. Но все начинается с конкурентоспособного продукта и объема его продаж.

Необходимо регулярно задавать себе вопросы: в чем смысл создания и существования вашего бизнеса, какие у него уникальные преимущества, хороша ли бизнес-модель, которая способна генерировать прибыль и обеспечить конкурентоспособность вашего продукта.