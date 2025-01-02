Пять историй об украинском бизнесе, которые удивляют мир

Даже в самые тяжелые времена предприниматели удивляют мир идеями, инновациями и устойчивостью. Они возрождают заброшенные заводы, создают технологии, разрабатывают уникальные продукты и продвигают украинские бренды на глобальном уровне.

"Экономическая правда" отобрала пять бизнес-историй, о которых писала в 2024 году. Они демонстрируют, как бизнес продолжает выживать, развиваться и побеждать даже во время войны. Эти примеры вдохновляют и показывают, что смелость, креативность и настойчивость - ключи к успеху даже в самые сложные времена.

Как узвар из Хмельницкой области попал на полки украинских супермаркетов

Заброшенный консервный завод советских времен в Хмельницкой области мог превратиться в металлолом, однако группа предпринимателей во главе с Сергеем Баченко дала ему новую жизнь, превратив в современное производство узвара.

Предприниматели из Хмельницкой области изготавливают узвар в промышленных масштабах и покоряют украинские и иностранные супермаркеты

До сих пор традиционный украинский напиток почти не был представлен на полках супермаркетов. Проанализировав рынок, предприниматели поняли, что все дело в сахаре. Партнеры решили изготавливать узвар без сахара и эта идея сработала.

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Благодаря использованию сладких сортов яблок, груш и слив предприниматели создали напиток, который предложили как продукт здорового питания. Он стал популярным в Украине и за ее пределами. Узвар продается в крупных супермаркетах Украины и не имеет конкурентов. Впоследствии продукт начали экспортировать в Польшу и США.

Несмотря на трудности войны - дефицит кадров, перебои с электричеством, нехватку стеклянной тары - предприниматели не только удержали производство, но и расширили его. Они хотят сделать узвар символом Украины в мире, так же, как пицца символизирует Италию.

Модульные дома, которые можно сложить за сутки

В Броварах на заводе Hutjet создают модульные дома, которые выглядят, как современный конструктор Lego, но для взрослых. Эти дома можно быстро собрать, перевезти и даже изменить их конфигурацию в зависимости от потребностей владельцев.

Дом-конструктор, который создается при заводе в Броварах. хатка.суша

Основатель компании Сергей Самусев превратил традиционный подход к строительству в высокотехнологичный процесс. На заводе под Киевом он возводит дома с пожизненной гарантией, которые устанавливаются на участке за сутки. К ним можно добавлять новые модули, создавая двухэтажные или более крупные дома.

Цена стартует от 1 тыс. долл. за кв. м, а модели с премиум-опциями (хамам, джакузи, солнечные панели) стоят до 200 тыс. долл. Благодаря мобильности эти дома становятся популярными не только в Украине, но и за рубежом, в частности в Канаде, США и ЕС.

Эта история - об инновациях, предприимчивости и адаптивности. Модульные дома не только решают жилищную проблему, но и открывают новые горизонты для украинского бизнеса на мировом рынке.

Украинский стартап, который выращивает кожу из грибов

В маленькой лаборатории Ивано-Франковска, возможно, зарождается будущее модной индустрии. Предпринимательница и инноватор Марта Кондрин создает материал из грибов для пошива сумок и кошельков. Идея не новая, но в Украине такое производят впервые. Ее стартап Mycelia Tech работает над тем, чтобы сделать альтернативу натуральной и искусственной коже доступной для мира.

Импульсом для Кондрин стало путешествие в Индонезию, где она увидела изделия из микокожи. Вдохновившись, она решила перенести эту технологию в Украину. Ее команда выращивает мицелий грибов в лабораторных условиях, используя опилки и другие природные материалы. За 45 дней можно получить до 50 кв. м инновационного материала. Эта кожа легкая, прочная, эластичная и экологичная.

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Процесс изготовления длится два месяца: грибной мицелий прессуют, сушат, обрабатывают и красят. Сейчас доступен только черный цвет. Спрос на материал растет. Уже сейчас из него создают сумки, кошельки и другие аксессуары.

Кондрин уверена в успехе проекта. Благодаря грантам ее стартап совершенствует продукт, в частности работает над его биоразлагаемостью. Себестоимость материала сейчас составляет 32 евро за кв. м, но с масштабированием она уменьшится.

Сумка, произведенная из кожи из мицелия грибов.

Марта верит, что ее работа изменит мир: "Молодежь хочет экологичных и устойчивых решений. Кожа из грибов - это вклад в будущее, где природа и прогресс существуют в гармонии".

Сырные шарики из Украины по технологии NASA

Братья Вадим и Филипп Гришины из Харькова превратили обычный сыр в инновационный продукт мирового уровня. Их компания snEco, которая специализируется на изготовлении сырных шариков с нулевым содержанием воды, получила престижную награду на продовольственной выставке SIAL в Париже.

Идея создания снеков из сыра возникла после того, как братья попробовали похожий продукт в США. Они экспериментировали с технологией сушки два года. Чтобы достичь идеального результата, партнеры испортили сотни килограммов сыра.

Производство snEco в Харькове Facebook SnEco - хрустящие сырные шарики

Благодаря технологии вакуумной микроволновой сушки, разработанной NASA, им удалось создать снеки, которые сохраняют вкус и пользу сыра, имеют длительный срок хранения и не нуждаются в холодильнике.

Первые упаковки snEco печатала на офисном принтере, а производство было кустарным. Сейчас компания выпускает 100 тыс. упаковок ежемесячно, сотрудничает с крупнейшими сетями супермаркетов Украины и готовится к экспорту.

Война заставила релоцировать производство в Мукачево. Несмотря на вызовы, братья не только восстановили бизнес, но и удвоили объемы производства. Установив благодаря грантам солнечную электростанцию, они сделали производство энергонезависимым.

В 2024 году snEco стала первой закарпатской компанией, которая получила разрешение на экспорт молочных продуктов в ЕС. Ее сырные шарики продаются в Польше, Германии, Японии и США. "Мы доказываем, что Украина - не только поставщик сырья, но и производитель инновационной продукции. Впереди много работы, но наш план - ежегодно расти вдвое и покорять новые рынки", - говорит Вадим Гришин.

snEco - пример того, как украинские предприниматели создают качественную продукцию, развивают локальную экономику и формируют положительный имидж страны в мире.

Самый большой в Украине фундуковый сад и полный цикл переработки орехов

15 лет назад Максим Шейко, предприниматель из Одесской области, заинтересовался выращиванием фундука во время путешествия по Италии. В 2015 году он высадил первые деревья этой культуры и сейчас его плантации занимают более 800 га. Это одно из крупнейших хозяйств по выращиванию фундука в Украине.

Собранный урожай фундука Источник: архив Максима Шейка

Бизнес Шейко охватывает полный цикл: от выращивания до производства сладостей. В 2022 году несмотря на войну предприниматель открыл завод по переработке орехов, который ежемесячно производит более 10 тонн продукции.

Ассортимент включает фундук в шоколаде, энергетические батончики, шоколадно-ореховую пасту, соленый фундук, нугу, муку, крупу и масло. В планах - производство трюфелей и печенья. Продукты из фундука представлены в крупнейших украинских сетях и уже экспортируются в Румынию и Италию.

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Окупаемость инвестиций в выращивание фундука растет с каждым годом. Плодоносить деревья начинают с шестого года, выходя на пик урожайности к 20 годам и сохраняя ее до столетия. Таким образом, этот бизнес имеет огромный потенциал и может стать одним из ведущих экспортных направлений Украины.