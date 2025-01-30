Продаж бізнесу. Поради від інвестиційного брокера

Яким повинен бути бізнес, щоб зацікавити потенційного покупця та як формується ціна під час продажу?

Вступ України в ЄС створить для бізнесу як нові можливості, так і ризики, а декому - додаткові навантаження. В залежності від рівня конкурентоспроможності бізнесу окремі компанії отримають перспективу розвитку, інші не витримають конкуренції і змушені будуть закритися, а деякі – зможуть залучити інвестора чи продати свою справу новим власникам.

Тому треба вже сьогодні думати і вибудовувати власні стратегії розвитку бізнесу, в тому числі і стратегію виходу з бізнесу. І не варто боятися продажу бізнесу, адже це такий же прибуток, як і операційний, тільки за декілька років вперед.

Часто гроші акумульовані, а підібрати привабливий проєкт з ефективним власником та командою – ще той квест.

Із десятків вивчених і розглянутих проєктів цікавими є одиниці. Переконаний, що часто проблема бізнесу не у відсутності інвестицій, а у якісних і прибуткових інвестиційних проєктах із зрозумілою дохідністю. Створіть такий проєкт і отримаєте чергу з потенційних інвесторів. Тому і вирішив поділитися власними думками й досвідом.

Для фінансового інвестора важливим є наявність ефективної стратегії розвитку бізнесу і якісної корпоративної культури, в основі якої є принципи сталого розвитку. Варто бути готовим до діагностики шляхом психологічного аудиту на предмет ризиків сумісності та конфліктів.

Власники та керівники бізнесу досить часто бояться признатися собі та оточуючим у відсутності знань та компетенцій у передінвестиційній підготовці бізнесу, не в змозі правильно оцінити інвестиційну привабливість бізнесу і його спроможність функціонувати без залученості власника, працювати на результат, тобто на прибуток.

Важливо правильно розуміти, окрім якісно підготовленого проєкту, мету і цілі фінансового інвестора, і не боятися, часто надуманої, проблеми рейдерства.

Як правило, фонд, як фінансовий інвестор, входить в статутний капітал, як міноритарний акціонер, дуже рідко як мажоритарний, з метою вийти через плюс/мінус 5 років з максимальною дохідністю. Протягом всієї участі у проєкті фонд створює максимальну ефективність та капіталізацію бізнесу через власну експертизу та спроможності.

Але починається все з якісно підготовленого проєкту, ефективного власника та компетентної команди з блиском в очах, історії успіху та бездоганної репутації вже існуючого прибуткового бізнесу. Фінансовий інвестор зацікавлений у збільшенні прибутковості та капіталізації бізнесу через його розвиток та масштабування.

На проєктному рівні дуже важливо створити таку фінансову модель, яка би потенційному інвестору давала відповідь на питання про його життєздатність, безпеку і ризики, термін окупності та прибутковість.

Основними оціночними показниками інвестиційного проєкту є:

чиста приведена вартість (NPV)

внутрішня норма дохідності (IRR)

середня рентабельність інвестицій (ROI)

період окупності (PP)

коефіцієнт фінансової стійкості

коефіцієнт ліквідності

та інші.

Перед тим, як ухвалити рішення про залучення інвестора і здійснити передінвестиційну підготовку, треба використати всі інші можливі джерела залучення фінансів для бізнесу, і це, перш за все, гранти, яких зараз значно побільшало, далі боргове фінансування через кредити і інші товарні можливості.

Варто усвідомити, що інвестор — це надовго і з ним треба ділитися як і часткою в бізнесі, так і прибутком. Крім того, партнерство – це серйозні зобов’язання і обмеження, які не кожен готовий витримувати і терпіти.

Залучення інвестора як партнера – це ж не тільки про розподіл страхів, ризиків чи відповідальності, а насамперед, це про можливості зростання кратної капіталізації бізнесу і реалізації в тому числі власної стратегії виходу з бізнесу.

Якісно підготовлений бізнес-план для інвестиційного проєкту, а це зазвичай або відповідно стандарту ЄБРР, деколи ЮНІДО, є принципово необхідним, а ще і висновок аудиторів з четвірки додасть йому ваги.

Разом з тим, варто усвідомлювати, що при дотриманні усіх перерахованих важливих факторів - гроші інвестують у людей, адже саме люди є запорукою успіху інвестиційного проєкту.

Стратегічний інвестор – це вже, в більшій мірі, хоча і не завжди, про інвестиційну стратегію виходу з бізнесу. Для успішної реалізації стратегії виходу з бізнесу потрібно здійснити передпродажну підготовку і привести його до відповідних критеріїв привабливості.

Важливим є:

1. Структурована корпоративна культура і правильний формат бізнесу:

Наявність стратегії розвитку бізнесу, в т.ч. маркетингової

Місія, візія, цінності, принципи бізнесу.

Формалізована бізнес-модель і опис бізнес-процесів.

Структура управління, штатний розклад та посадові інструкції.

Положення про служби та відділи.

Продукт бізнесу, торгові марки, його конкурентні переваги та система клієнтоорієнтованості.

Кадровий потенціал та спроможність менеджменту до самостійної роботи на результат без втручання власника.

2. Наявність системи бюджетування, управлінської звітності.

3. Наявність щорічних аудиторських звітів, фінансових показників і звітів про обсяги продажів, прибутки і EBITDA.

4. Опис технологічної стратегії бізнесу, її інноваційність та енергоефективність.

5. Опис майнового комплексу та характеристика комунікацій (газ, електрика, вода, каналізація, логістика), план-схема.

6. Характеристика діджиталізації бізнесу

8. Перелік та характеристика основних засобів і іншої власності

9. Організаційно-правова форма бізнесу, статутний фонд та учасники і їх частки.

І при цьому, надзвичайно важливим є фактичні показники привабливості бізнесу (EBITDA) для обґрунтування запропонованої ціни продажу бізнесу. Адже відомо, що більшість трансакцій не відбувається через різні очікування щодо ціни у продавця і покупця.

Хоча не варто забувати і про інші оціночні показники діяльності бізнесу, такі як рентабельність активів і їх оборотність, маржинальність бізнесу та рентабельність власного капіталу, індекс обороту запасів та інші. Але все починається з конкурентоспроможного продукту і об’єму його продаж.

Необхідно регулярно ставити собі питання: в чому зміст створення і існування вашого бізнесу, які в нього унікальні переваги, чи хороша бізнес-модель, яка спроможна генерувати прибуток і забезпечити конкурентоспроможність вашого продукту.