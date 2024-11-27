Какие финтех-тренды характерны для Украины и Европы

В чем разница в развитии финтех-отрасли в Украине и странах ЕС?

Мы даже не задумываемся, но финтех – уже давно стал частью нашей повседневной жизни. Финтех сам по себе – не тренд, а мейнстрим. У жителей стран ЕС есть по меньшей мере одна финтех-карта в кошельке.

Как пример, по данным SplitMetrics , уже к первому кварталу 2025 года количество пользователей приложений необанков в Великобритании впервые превзойдет их количество у традиционных банков.

Если еще пять лет назад мы говорили о развитии финтеха как векторе будущего, то уже сегодня финтехи активно конкурируют с банками и завоевывают свою нишу для быстрых и удобных платежей. Однако, финтех-игроки и вся область в целом имеют свои отличия в Украине и ЕС.

Сложившееся регуляторное поле и многочисленные потребители: кому до кого еще далеко

Начнём с того, что определяет рамку для развития сферы – с законодательства. Европа имеет более строгое регуляторное поле: там финтехи почти полностью приравнены к банковским учреждениям.

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Хотя есть еще люфт в простоте регистрации и некоторых обязательных отчетах. Украина пока только адаптирует свое законодательство к европейским стандартам. Но, уверен, очень скоро требования к финтехам в Украине и ЕС будут подобными.

Что касается потребителей, то европейцы более открыты к финтеху, тогда как украинцы частично сохраняют приверженность традиционным банкам: например, количество финтех-пользователей в сегменте цифровых платежей в Германии составляет почти 70% населения страны, а в Польше – 71%.

Уже сейчас британские финтех-компании отстают от банков всего на 6 млн пользователей. В первой половине 2024 года британские необанки прибавили около 9,5 млн новых пользователей Android. Это на 81% больше, чем у британских традиционных банков. В то время как все украинские финтех-пользователи – это пока только клиенты NovaPay, которых насчитываем почти 400 тысяч.

Ключевая причина тому заключается в том, что конкуренция на европейском рынке выше, а в Украине финтех – на стадии развития. Так, в ЕС сейчас около 200 финтех-компаний, тогда как у нас NovaPay стала первым небанковским финансовым учреждением, которое получило расширенную лицензию от НБУ и запустило собственное мобильное приложение. И пока так и единственная на этом поле.

Многофункциональность мобильных приложений

Сердце любого финансового учреждения сейчас – в его мобильном приложении.

Первое, что человек делает, взаимодействуя с финансовым учреждением – регистрируется. но тут вопрос в требованиях разных стран и регуляторов к ID).

Все операции – в приложении, часто (или всегда) без необходимости каких-либо физических движений, разве что когда речь идет об операциях с наличными деньгами.

Следующая общая черта – в полной диджитализации и тяготении к супераппам. Потому что это расширяет границы финансовых приложений, облегчает жизнь клиента и подталкивает его проводить в приложении больше времени.

К примеру, в Revolut можно не только осуществить платежи и переводы, но и приобрести драгоценные металлы и криптовалюту. У Zen – получить продленную гарантию на электронику, которую клиент приобрел с помощью сервиса. Не могу сказать, что таким же путем пошли мы в NovaPay, но в нашем приложении также можно выйти за предел традиционных финансов: например, приобрести наши собственные облигации и возможность оплатить посылки с выгодой.

Такие фичи реализовали и некоторые украинские банки, добавив возможность покупки билетов и страховки в своих приложениях, но это уже история о подражании классическими банками финтех-практик.

Ибо наша общая цель здесь – создать универсальную платформу, где пользователи смогут удобно управлять своими финансами, инвестировать в разные активы и производить ежедневные платежи в одном месте. Это делает финансовые услуги более доступными и удобными для всех.

Почему кибербезопасность – приоритет №1, и к чему здесь искусственный интеллект

Забегая вперед – это, то есть общий тренд для Украины, ЕС и всего мира.

Глобальные инвестиции в кибербезопасность составили 1,4 миллиарда долларов, согласно отчету KPMG в 2023 году. Эта сумма отвечает многолетним программам от Всемирного банка в поддержку развивающихся экономик.

И это значит, что финтех-компании не откладывают, защищая свои данные и средства своих клиентов. Мы в NovaPay понимаем, что безопасность средств наших клиентов – наша первоочередная цель. Поэтому системы киберзащиты – для нас тоже не пожелания, а стандарт работы. Мы инвестируем в это направление треть нашего ИТ-бюджета, чтобы наши клиенты знали, что их деньги и данные под надежной защитой.

При этом ИИ является главным приоритетом для инвесторов в кибербезопасности и в финтех в целом, потому что он играет важную роль в киберзащите и становится новым фронтом в цифровой войне. Инвесторы вкладывают свои средства в самые разные проекты – от платформ анализа рисков до антифрод-решений.

В Украине много финучреждений, и мы в том числе мы используют в процессах онбординга, верификации, в системах поддержки.

Думаю, что и в последующие годы мы увидим фокус на всех аспектах искусственного интеллекта, включая создание моделей кибербезопасности, консолидацию усилий в этой части, внимание к безопасности кода и обеспечению безопасности API.

Несмотря на то, что инвестиции в банкинг существенно преобладают над инвестициями в финтех, так же, как и ревеня банков по сравнению с ревенем финтех-индустрии – существенно больше – 3 трлн. страстным болельщиком именно этой сферы.

Ибо ее динамика развития, прогрессивность, технологичность меня вдохновляют и близки NovaPay. Да, финтех в Европе и Украине развиваются несколько иначе – потому что ориентируются на разные потребности клиентов – но у нас точно общее будущее.