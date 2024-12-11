Freedom Finance: есть ли свет в конце санкций

Как инвесторам, которые были клиентами Freedom Finance, вернуть свои средства

Санкции часто имеют эффект "айсберга". Применение ограничений к одному лицу влечет тяжелые последствия для посторонних лиц.

Верхушкой айсберга стало применение санкций к украинскому представителю Freedom Finance. Скрытое последствие - блокировка нескольких миллиардов средств украинских клиентов компании.

С одной стороны, санкции применены на 5 лет и прекратят действие уже в 2027. С другой - Государство практикует повторное применение санкций по истечении их срока, а инфляция работает явно не в интересах инвесторов.

Такой ход событий является очевидно несправедливым по отношению к украинским инвесторам. В связи с этим, пути возврата средств клиентам Freedom Finance нужно искать уже сейчас.

Что такое Freedom Finance?

Основателем Freedom Finance является Тимур Турлов. Сообщают, что Турлов - казахстанский предприниматель российского происхождения.

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В Украине Freedom Finance представлена ООО "Фридом Финанс Украина".

Из открытых источников известно, что инвесторами Фридом в Украине было 12,7 тыс. человек с активами на общую сумму 3,5 млрд грн.

Фридом не такой уж и "freedom" (с англ. свободный).

В октябре 2022 года к ООО "Фридом Финанс Украина" и его бенефициару Турлову применены персональные санкции.

Основания официально не объявлены, однако, по информации из СМИ - санкции являются следствием российских корней компании.

Среди примененных санкций "блокировка активов", "приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств".

Ограничения введены на 5 лет. При этом, по истечении такого срока санкции могут быть применены вновь.

Особенностью применения санкций к финансовой компании является то, что блокируются активы как самой компании, так и ее клиентов. Фактически, "подсанкционным" лицом становится каждый инвестор.

В связи с этим, одной строкой в списке СНБО под санкции попали средства тысяч украинских клиентов "Фридом".

До июня 2025 года во "Фридом Финанс Украина" ввели временного руководителя (аналог временной администрации). Одной из его задач определяют поиск путей для возвращения активов клиентов.

Однако, за полгода работы временного управляющего такие решения не найдены.

Шанс вернуть средства есть. Вопрос времени и желания Государства

Сейчас активно обсуждается возврат средств инвесторам при участии НКЦБФР. В частности, рассматривают вариант ликвидации Фридом и возврата средств инвесторам. Однако, НКЦБФР не демонстрирует заинтересованность в быстром решении вопроса.

На наш взгляд, Государство имеет несколько независимых от НКЦБФР инструментов защиты прав инвесторов Фридом в текущем законодательном регулировании.

1. Внесение изменений в санкции.

Закон о санкциях позволяет вносить изменения в примененные ограничения.

Соответствующее решение должен принять СНБО и ввести в действие Президент.

В отношении Фридом, изменения должны заключаться в новой редакции примененных санкций. Для защиты прав инвесторов достаточно ограничить действие санкций "блокирование активов" и "приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств". Указанные санкции должны применяться "кроме финансовых операций в пользу инвесторов в финансовые инструменты".

Преимуществами такого решения является возможность реализации здесь и сейчас. Процедура внесения изменений в санкции уже применяется в украинской санкционной практике.

Например, в июне 2024 СНБО внес изменения в санкции к бенефициарам горных предприятий. Если ранее, было остановлено действие всех разрешений на пользование недрами - новая редакция санкций ограничила действие конкретными разрешениями. Такое решение разблокировало работу отдельных месторождений.

Недостатком такого решения в случае Фридом является отсутствие контроля за инвесторами. На счетах Фридом могут быть инвестиции субъектов, связанных с агрессором. Разблокирование таких средств позволит вывести их за пределы Украины и использовать против нашего государства.

2. Разрешение на получение средств от Фридом.

В 2024 году Минюст совместно с Институтом законодательных идей предложили ввести в Украине специальные разрешения на совершение подсанкционных действий.

Анализ законопроекта публиковали ранее.

Такое разрешение предлагают выдавать физическому, юридическому лицу, или же непосредственно подсанкционному субъекту.

В случае Фридом, разрешение должно было бы предусматривать разблокирование актива-инвестиции и согласие на проведение финансовой операции по перечислению средств на счет инвестора.

В то же время, открытым является вопрос кто должен выдавать такое разрешение, на каких основаниях и на каких условиях. В законопроекте предлагают уполномочить Кабмин определить соответствующий порядок.

Выдача 12 тыс. разрешений очевидно потребует значительных ресурсов, в том числе, времени. Поэтому, оптимальным решением была бы выдача разрешений на отдельные виды подсанкционных действий. Например, по категории субъектов или суммам инвестиций.

Из преимуществ, "разрешительный" возврат средств сделает невозможным разблокирование российских инвестиций. Это было бы под контролем уполномоченного на выдачу разрешений органа.

Однако, срок введения разрешений в Украине пока неизвестен. Соответствующий законопроект еще даже не зарегистрирован в Верховной Раде.

Рассмотрение законопроекта, принятие порядка Кабмином может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. За это время, миллиарды гривен потеряли бы свою ценность для инвесторов под влиянием инфляции.

Проблема украинских инвесторов Фридом возникла из-за опрометчивого применения санкций Государством. Поэтому, именно Государство должно инициативно выступить на защиту прав клиентов компании.

Случай с Фридом демонстрирует необходимость строгого соблюдения принципов применения санкций и последовательного подхода к принятию решений. Блокировка 3,5 млрд грн украинцев является сомнительной целью применения санкций.