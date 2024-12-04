Единый реестр военнослужащих: решение для военных и гражданских

Зачем создали отдельный реестр для военнослужащих, какая информация там будет и надежно ли она хранится?

"Занимайся службой, а не бумагами", - все чаще можно услышать от представителей Минобороны. И действительно, в последнее время было сделано много полезных вещей. Это и электронные рапорты в приложении Армия+, и обновление данных военнообязанных через приложение Резерв+. Цифровая услуга отсрочек уже доступна для студентов и людей с инвалидностью, а в ближайшее время планируется ее запуск и для многодетных родителей.

Но задумывались ли вы, как это работает? Откуда реестр Оберіг, который фиксирует информацию об отсрочках, знает, что у вас трое детей? Или как Укрзализныця узнает, что вы студент и можете приобрести билет со скидкой? Ответ прост - цифровые реестры.

Современные цифровые системы позволяют быстро и безопасно соединить между собой различные массивы данных для того, чтобы на их основе принимать те или иные решения. Единственное условие - эти данные должны существовать в цифровом виде.

К сожалению, данных о военной службе граждан в цифровом виде пока не существует. То есть некоторые все же есть, но они фрагментарны и "разбросаны" в разных системах. Отсутствие единого актуального реестра влияет на удобство и доступность практически всех государственных услуг для наших защитников и защитниц.

Начиная от приобретения специально зарезервированных билетов на УЗ, которые требуют обращения в кассу с бумажным военным билетом для их выкупа, заканчивая социальными выплатами для военнослужащих и членов их семей, которые предоставляются только после предъявления кучи документов, включая "знаменитую" Форму 5, которая сегодня является едва ли не единственным способом доказать в различных ситуациях, что вы или ваш родственник - военный.

Именно на решение этой проблемы направлено создание реестра военнослужащих, как единого источника цифровых данных для государственных сервисов.

Единый реестр военнослужащих - это одно из самых необходимых решений государства во время войны, ведь он защищает информацию людей, которые защищают Украину, и значительно облегчает жизнь им и их семьям.

Что такое Единый реестр военнослужащих?

Единый государственный реестр военнослужащих - это информационно-коммуникационная система для сохранения информации о военнослужащих и присвоения им уникального электронного идентификатора.

Несмотря на сложное и длинное определение, Реестр призван упростить жизнь военным.

Реестр будет содержать только самую необходимую информацию - ФИО военного, его пол, дата рождения, РНОКПП, статус военнослужащего, а также уникальный электронный идентификатор военнослужащего (Military ID).

Military ID позволит идентифицировать личность и используется для упрощения взаимодействия между различными государственными реестрами и системами.

В отличие от РНОКПП, который содержит персональную информацию, в частности дату рождения или пол лица, Military ID даст возможность полностью обезличить данные в военных системах и использовать его в других реестрах вместо ФИО.

Это обеспечивает дополнительный уровень защиты и конфиденциальности, минимизируя риски несанкционированного доступа к персональной информации военнослужащих.

Где будут храниться данные и будут ли они защищены?

Планируется, что владельцем и администратором Реестра будет Министерство обороны Украины.

Стоит отметить, что Реестр не будет содержать служебной информации, такой как должность, звание, номер воинской части или военная специальность. Эти данные не нужны для большинства социальных услуг и будут обрабатываться отдельно, без возможности внешнего доступа к ним.

Информация, которая там хранится, будет защищена согласно законодательству Украины. В частности, должна быть внедрена Комплексная система защиты информации (КСЗИ). Это означает, что все процессы хранения, обработки и передачи данных будут соответствовать государственным стандартам кибербезопасности.

Также стоит отметить, что Реестр будет построен на наиболее защищенной технологической базе, которая обеспечит сохранность сверхчувствительных данных, и будет размещаться только в Украине.

Какая разница между Единым реестром военнослужащих и другими государственными реестрами?

Единый государственный реестр должен стать центральным элементом инфраструктуры цифровых услуг для военнослужащих, в котором будет собрана вся необходимая информация, защищенная на достаточном уровне, чтобы ею можно было обмениваться с другими государственными реестрами.

Например, для обмена с реестром налогоплательщиков будет использоваться РНУКПП, что обеспечит совместимость с внешними системами и предоставление социальных и административных услуг. Или же для обмена информацией внутри систем Министерства обороны будет применяться Military ID, который обезличивает данные и повышает безопасность информации.

Уникальность реестра военнослужащих - в том, что он содержит очень ограниченный набор данных и это позволяет настроить безопасный обмен с другими государственными реестрами.

Автоматизация процессов невозможна без быстрого обмена информацией, а обмен информацией невозможен без ее защиты. Обе проблемы должен решить Реестр военнослужащих.

Чем реестр полезен военным?

Единый государственный реестр будет содержать основную информацию о военном, но без чувствительных деталей, ведь его центральным элементом будет Military ID, что позволит обезличить данные в других военных реестрах и связать их в единую систему.

Это позволит автоматизировать большинство социальных и административных услуг, упростить перевод между частями и быстрее решать служебные вопросы Иными словами, все необходимые процедуры для военных будут цифровизированы, а значит, удобнее и быстрее.

В перспективе, создание Реестра разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать более мобильно и эффективно как на поле боя, так и в тылу.

Сейчас, законопроект о создании Единого государственного реестра военнослужащих только зарегистрирован и находится на рассмотрении. Для его полноценного запуска, необходимо принять соответствующий закон. Такой документ под номером 12066 уже зарегистрирован в Верховной Раде.