Єдиний реєстр військовослужбовців: рішення для військових та цивільних

Навіщо створили окремий реєстр для військовослужбовців, яка інформація там буде і чи надійно вона зберігається?

"Займайся службою, а не паперами", – все частіше можна почути від представників Міноборони. І дійсно, останнім часом було зроблено багато корисних речей. Це і електронні рапорти в додатку Армія+, і оновлення даних військовозобов'язаних через додаток Резерв+. Цифрова послуга відстрочок уже доступна для студентів та людей з інвалідністю, а найближчим часом планується її запуск і для багатодітних батьків.

Але чи задумувалися ви, як це працює? Звідки реєстр Оберіг, який фіксує інформацію про відстрочки, знає, що у вас троє дітей? Чи як Укрзалізниця дізнається, що ви студент і можете придбати квиток із знижкою? Відповідь проста – цифрові реєстри.

Сучасні цифрові системи дозволяють швидко та безпечно поєднати між собою різноманітні масиви даних для того, щоб на їхній основі ухвалювати ті чи інші рішення. Єдина умова – ці дані мають існувати в цифровому вигляді.

На жаль, даних про військову службу громадян у цифровому вигляді наразі не існує. Тобто деякі все ж є, але вони фрагментарні та "розкидані" в різних системах. Відсутність єдиного актуального реєстру впливає на зручність та доступність практично всіх державних послуг для наших захисників та захисниць.

Починаючи від придбання спеціально зарезервованих квитків на Укрзалізниці, які потребують звернення в касу з паперовим військовим квитком для їх викупу, закінчуючи соціальними виплатами для військовослужбовців та членів їхніх сімей, які надаються тільки після пред'явлення купи документів, включаючи "славнозвісну" Форму 5, яка сьогодні є чи не єдиним способом довести в різноманітних ситуаціях, що ви чи ваш родич – військовий.

Саме на вирішення цієї проблеми спрямоване створення реєстру військовослужбовців, як єдиного джерела цифрових даних для державних сервісів.

Єдиний реєстр військовослужбовців – це одне з найнеобхідніших рішень держави під час війни, адже він захищає інформацію людей, які боронять Україну, та значно полегшує життя їм та їхнім сім’ям.

Що таке Єдиний реєстр військовослужбовців?

Єдиний державний реєстр військовослужбовців – це інформаційно-комунікаційна система для збереження інформації про військовослужбовців та присвоєння їм унікального електронного ідентифікатора.

Попри складне та довге визначення, Реєстр покликаний спростити життя військовим.

Реєстр міститиме тільки найнеобхіднішу інформацію – ПІБ військового, його стать, дата народження, РНОКПП, статус військовослужбовця, а також унікальний електронний ідентифікатор військовослужбовця (Military ID).

Military ID дасть змогу ідентифікувати особу та використовується для спрощення взаємодії між різними державними реєстрами та системами.

На відміну від РНОКПП, який містить персональну інформацію, зокрема дату народження чи стать особи, Military ID дасть можливість повністю знеособити дані у військових системах та використовувати його в інших реєстрах замість ПІБ.

Це забезпечує додатковий рівень захисту та конфіденційності, мінімізуючи ризики несанкціонованого доступу до персональної інформації військовослужбовців​.

Де зберігатимуться дані та чи будуть вони захищені?

Планується, що власником та адміністратором Реєстру буде Міністерство оборони України.

Варто зазначити, що Реєстр не міститиме службової інформації, такої як посада, звання, номер військової частини чи військова спеціальність. Ці дані не потрібні для більшості соціальних послуг і оброблятимуться окремо, без можливості зовнішнього доступу до них.

Інформація, яка там зберігається, буде захищена згідно із законодавством України. Зокрема, має бути впроваджена Комплексна система захисту інформації (КСЗІ). Це означає, що всі процеси зберігання, обробки та передачі даних відповідатимуть державним стандартам кібербезпеки.

Також варто зазначити, що Реєстр буде побудований на найбільш захищеній технологічній базі, яка забезпечить збереження надчутливих даних, та розміщуватиметься лише в Україні.

Яка різниця між Єдиним реєстром військовослужбовців та іншими державними реєстрами?

Єдиний державний реєстр має стати центральним елементом інфраструктури цифрових послуг для військовослужбовців, в якому буде зібрана вся необхідна інформація, захищена на достатньому рівні, щоб нею можна було обмінюватися з іншими державними реєстрами.

Наприклад, для обміну із реєстром платників податків використовуватиметься РНОКПП, що забезпечить сумісність із зовнішніми системами та надання соціальних і адміністративних послуг. Або ж для обміну інформацією всередині систем Міністерства оборони застосовуватиметься Military ID, який знеособлює дані і підвищує безпеку інформації.

Унікальність реєстру військовослужбовців – в тому, що він містить дуже обмежений набір даних і це дозволяє налаштувати безпечний обмін з іншими державними реєстрами.

Автоматизація процесів неможлива без швидкого обміну інформацією, а обмін інформацією неможливий без її захисту. Обидві проблеми має розв’язати Реєстр військовослужбовців.

Чим реєстр корисний військовим?

Єдиний державний реєстр утримуватиме основну інформацію про військового, але без чутливих деталей, адже його центральним елементом буде Military ID, що дозволить знеособити дані в інших військових реєстрах та пов'язати їх в єдину систему.

Це дозволить автоматизувати більшість соціальних та адміністративних послуг, спростити переведення між частинами та швидше вирішувати службові питання Іншими словами, всі необхідні процедури для військових будуть цифровізовані, а отже, зручніші та швидші.

У перспективі, створення Реєстру розблокує цифровізацію української армії та дозволить їй діяти більш мобільно та ефективно як на полі бою, так і в тилу.

Наразі, законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців лише зареєстрований та перебуває на розгляді. Задля його повноцінного запуску, необхідно ухвалити відповідний закон. Такий документ під номером 12066 уже зареєстрований у Верховній Раді.