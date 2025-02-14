В парламенте Болгарии могут пересмотреть продажу Украине реакторов для ХАЭС

Министр энергетики Герман Галущенко обеспокоен тем, что в парламенте Болгарии зарегистрировано постановление об отмене разрешения на продажу Украине двух корпусов реакторов для энергоблоков №3,4 Хмельницкой АЭС, срок которого истекает 11 марта.

Об этом сказал министр во время брифинга в парламенте в пятницу, передает "Энергореформа".

"Единственное, что сейчас меня очень беспокоит - как только Верховная Рада приняла закон (о покупке оборудования для ХАЭС-3,4 - ред), в Болгарии пророссийские силы сразу зарегистрировали проект закона об отмене разрешения на его передачу Украине", - сказал министр.

Он отметил, что в связи с такими действиями в болгарском парламенте, Украине "надо еще побороться за это оборудование, но мы безусловно должны это делать".

"Мы сейчас очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в парламенте Болгарии, чтобы это решение не было отменено, потому что тогда мы теряем эту возможность", - добавил Галущенко.

По его словам, если не взять корпуса реакторов в Болгарии, то их придется изготавливать с нуля, а на это уйдет около пяти лет.

"Срок изготовления одного - пять лет. Это официальные ответы, которые мы получили от производителей. Тогда этот проект превращается в долгострой, а в нашей ситуации электроэнергия и ресурсы нужны немедленно для восстановления", - отметил министр, добавив, что все остальное оборудование для ХАЭС-3,4 может изготовить Украина.

Напомним:

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект, позволяющий "Энергоатому" купить российские реакторы из Болгарии для ХАЭС.

Зеленский поддержал закупку у Болгарии энергоблоков российского производства для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.