Запорожская АЭС под угрозой блэкаута из-за вражеской атаки

В результате вражеского обстрела Запорожская АЭС потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

По информации ведомства,сейчас станция получает электроснабжение только одной линией электропередачи.

"Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу для радиационной безопасности", - отметили в Минэнерго.

В министерстве напомнили, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.

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Напомним:

Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков считает, чтолюбую попытку россиян перезапустить Запорожскую АЭС следует оценивать как акт ядерного террора.