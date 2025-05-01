Чистая прибыль "Нафтогаза" выросла на 64% в 2024 году

В течение 2024 года Группа "Нафтогаз" получила чистую консолидированную прибыль в 38 млрд грн, что на 15 млрд грн, или 64% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Валовая прибыль за 2024 год выросла до 89,1 млрд грн по сравнению с 48,5 млрд грн за 2023 год. В то же время операционная прибыль за 2024 год составляет 51,1 млрд грн, что почти на 13,3 млрд грн или на 32% больше аналогичного показателя за предыдущий период.

"Все ключевые бизнес-направления Группы продемонстрировали рост", - отметил временный руководитель Группы "Нафтогаз" Роман Чумак.

В частности, НАК "Нафтогаз Украины" - материнская компания Группы завершила год с прибылью 23,9 млрд грн. По итогам 2023 года был зафиксирован убыток в объеме 0,8 млрд грн.

Наибольший вклад в прибыль обеспечило АО "Укргаздобыча", которое увеличило финансовый результат до 20,9 млрд грн - почти вдвое больше по сравнению с 2023 годом. Также компания увеличила объемы добычи товарного газа в 2024 году - до 13,9 млрд кубометров.

Также компания ввела в эксплуатацию 83 новые скважины и достигла наибольшего за три последних года объема суточной добычи - 38,9 млн куб. м.

АО "Укртранснафта" завершила год с прибылью 3,7 млрд грн, а ПАО "Укрнафта" - второй год подряд закончила с прибылью, в 2024 году она достигла 16,4 млрд грн.

Напомним:

"Укргаздобыча" потеряла 50% добычи газа из-за российских атак в феврале, более половины потерь восстановили.

По состоянию на начало апреля группа "Нафтогаз" восстановила половину объемов добычи, утраченных из-за вражеских атак в феврале.