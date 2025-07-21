Индийский НПЗ требует предоплату после новых санкций ЕС против РФ

Индийский нефтеперерабатывающий завод, частично связанный с "Роснефтью", вводит новые условия продажи продукции после последних санкций ЕС.

Об этом пишет Bloomberg.

Индийская компания Nayara Energy изменила условия тендеров, требуя предоплату или документарный аккредитив до отгрузки нефти. Это стало ответом на новые санкции Европейского Союза, которые затрагивают компании, связанные с российским энергетическим сектором.

В предыдущих тендерах таких условий не выдвигали, однако новые ограничения вызвали беспокойство у финансовых учреждений и клиентов. ЕС ужесточил правила в отношении импорта и транспортировки российской нефти и нефтепродуктов, что создает риски для банков и партнеров Nayara.

Индия является одним из ключевых потребителей российской сырой нефти после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В то же время Nayara поставляет значительную часть своей продукции в Европу, которая до сих пор не ввела санкций против самой компании.

Аналитики отмечают, что требования предоплаты могут стать новой нормой для партнеров компаний с долей российского капитала. "Это демонстрирует масштаб влияния санкций", - сказал аналитик Kpler Замир Юсоф.

"Роснефть" назвала санкции "необоснованными и незаконными" и заявила о намерении выйти из капитала Nayara.

Напомним:

На фоне новых санкций Евросоюза против России цены на нефть остаются почти неизменными. Трейдеры оценивают возможные последствия для глобального рынка топлива.

Новые санкции Евросоюза, наложенные на индийский завод, перерабатывающий российскую нефть, могут помешать "Роснефти" избавиться от пакета акций в нем.