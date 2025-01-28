Reuters: Китай и Индия останавливают торговлю российской нефтью из-за санкций США

Китай и Индия остановили торговлю российской нефтью, поскольку санкции США вызвали резкий рост тарифов на танкерные грузовые перевозки.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным трейдеров и судоходных компаний, торговля российской нефтью, которую загружали в марте, в Азии остановилась, поскольку в Китае возник большой разрыв в цене между покупателями и продавцами. Это произошло после того, как стоимость фрахта танкеров, на которые не повлияли санкции США, резко выросла.

США ввели 10 января новые санкции против российской цепи поставок нефти, что привело к резкому росту фрахтовых ставок на танкеры, тогда как покупатели и порты в Китае и Индии избегали санкционных судов.

Предложения на российскую нефть марки ESPO Blend, которая экспортируется из тихоокеанского порта Козьмино, выросли до 3-5 долларов США за баррель к цене марки ICE Brent на условиях поставки с судна (DES) в Китай после того, как ставки фрахта для танкера Aframax на этом маршруте подскочили на несколько миллионов долларов, сообщили три трейдера.

До момента введения санкций, устойчивый зимний спрос и укрепление цен на конкурирующие сорта нефти из Ирана привели к тому, что спотовые премии на нефть сорта ESPO Blend в Китай выросли почти до 2 долларов США за баррель, что является самым высоким показателем с начала полномасштабной войны РФ против Украины, которая спровоцировала скидки до 6 долларов США.

Финансовый директор индийской компании Bharat Petroleum Corp Ltd на минувшей неделе сообщил агентству, что компания не получила ни одного нового предложения на мартовские поставки, как это было обычно. В компании ожидают, что количество грузов, предложенных на март, уменьшится по сравнению с январем и декабрем.

В прошлом году импорт российской сырой нефти в Индию равнялся 36%, тогда как почти пятая часть объема импорта приходилась на Китай.

По данным аналитической компании Kpler, последние санкции направлены на танкеры, которые перевозят около 42% российского морского экспорта нефти, в первую очередь в Китай, хотя танкеры, попавшие под санкции, постепенно выгружают нефть в Китае и Индии в течение периода освобождения от санкций.

Соединенные Штаты объяснили Индии, что танкеры, загруженные российской нефтью, должны разгрузиться до 27 февраля в соответствии с санкциями, рассказал журналистам в пятницу министр нефти Индии Панкадж Джайн. Платежи за нефть на борту судов, попавших под санкции, должны быть осуществлены до 12 марта, добавил он.

Напомним:

Российские нефтяные компании потерпели новый удар на рынке Индии, которая после начала полномасштабной войны существенно наращивала закупки баррелей у РФ и стала их вторым крупнейшим импортером баррелей в РФ после Китая.

Стоимость перевозки российской нефти сорта ESPO в Китай резко выросла, достигнув почти пятикратного увеличения по сравнению с уровнем до введения последних санкций США против РФ.