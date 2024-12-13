Фицо считает, что сможет добиться сохранения транзита газа РФ через Украину
Словакия проведет серию переговоров, чтобы обеспечить поставки российского газа после окончания действующего транзитного контракта через Украину.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Словакия имеет долгосрочный контракт с российским Газпромом и хотела бы сохранить импорт российского газа через Украину. Однако транзит прекратится в конце 2024 года, поскольку Украина не планирует продлевать контракт на транзит, который она имеет с Газпромом.
"Уже в ближайшие дни, включая рождественские праздники, вы можете стать свидетелями чрезвычайно интенсивных переговоров на разных уровнях и в разных странах, которые начнутся уже на следующей неделе", - сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, трансляция которой проходила в Facebook.
Фицо отметил, что стремится обеспечить продолжение поставок с востока, чтобы избежать уплаты высоких транзитных сборов за газ с других направлений. "Мы не видим никакой причины платить больше за газ, чем это необходимо по геополитическим причинам", - заявил Фицо.
"Я верю, что даже в случае краткосрочного прекращения поставок с востока мы имеем достаточные запасы, найдем совместное решение с несколькими странами Европейского Союза и сохраним транзит газа через территорию Словакии, а также через территорию Украины."
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Напомним:
Приостановка транзитного соглашения между Россией и Украиной 31 декабря мало повлияет на укрепленный европейский рынок газа
Правительство Украины не ведет официальных переговоров о продлении транзита российского газа после завершения действующего соглашения.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в результате переговоров между Россией и Украиной, чтобы обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину в несколько европейских стран.
Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС.
Российский газовый монополист "Газпром" в своих внутренних планах на 2025 год исходит из предположения, что транзит газа в Европу через Украину больше не будет осуществляться после 31 декабря 2024 года..