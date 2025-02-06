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"Укрэнерго" ввело аварийные отключения в 8 областях

Артур Крыжный — 6 февраля, 10:32
Укрэнерго ввело аварийные отключения в 8 областях
Getty Images

Вследствие повреждений, нанесенных вражескими атаками по объектам генерации, в четверг 6 февраля применены аварийные отключения в 8 областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В частности, речь идет о Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях.

Учитывая это энергетики призвали экономно потреблять электроэнергию с 07:00 до 20:00.

"Ограничьте использование мощных электроприборов в это время", - сообщили в энергокомпании.

В то же время ситуация в энергосистеме может меняться.

Напомним:

Утром 6 в Полтавской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения света.

энергетика

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