"Укрэнерго" ввело аварийные отключения в 8 областях
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Вследствие повреждений, нанесенных вражескими атаками по объектам генерации, в четверг 6 февраля применены аварийные отключения в 8 областях.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
В частности, речь идет о Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях.
Учитывая это энергетики призвали экономно потреблять электроэнергию с 07:00 до 20:00.
"Ограничьте использование мощных электроприборов в это время", - сообщили в энергокомпании.
В то же время ситуация в энергосистеме может меняться.
Напомним:
Утром 6 в Полтавской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения света.