"Укрэнерго" ввело аварийные отключения в 8 областях

Вследствие повреждений, нанесенных вражескими атаками по объектам генерации, в четверг 6 февраля применены аварийные отключения в 8 областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В частности, речь идет о Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях.

Учитывая это энергетики призвали экономно потреблять электроэнергию с 07:00 до 20:00.

"Ограничьте использование мощных электроприборов в это время", - сообщили в энергокомпании.

В то же время ситуация в энергосистеме может меняться.

Напомним:

Утром 6 в Полтавской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения света.