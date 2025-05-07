Цены на нефть изменили траекторию на фоне торговых переговоров США и Китая

Цены на нефть оттолкнулись от минимумов за четыре года на фоне предстоящих торговых переговорах между США и Китаем и признаках снижения добычи в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 44 цента (на 0,7%) - до $62,59 за баррель. Американская WTI выросла на 50 центов (на 0,9%) - до $59,59 за баррель.

Недавно оба эталонных сорта нефти упали до самых низких за четыре года уровней после решения ОПЕК+ ускорить увеличение добычи. Это вызвало опасения относительно перенасыщения рынка, особенно на фоне угроз снижения спроса из-за новых пошлин США.

"Новость о том, что США и Китай начнут торговые переговоры уже на этих выходных, подтолкнула Brent к росту, поддерживая волну восстановления цен на нефть", - сообщили аналитики ING.

"Однако для реального улучшения перспектив спроса необходим значительный прогресс в снижении пошлин", - добавили в ING.

Между тем снижение цен в течение последних недель заставило некоторые американские энергетические компании, в частности Diamondback Energy и Coterra Energy, объявить о сокращении буровых установок. Аналитики отмечают, что это должно поддержать цены со временем благодаря уменьшению предложения.

По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США уменьшились на 4,5 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 2 мая.

Цены также поддержали сигналы о росте спроса: потребители в Китае активнее тратили во время празднования Дня труда, после пятидневных выходных активность на рынке восстановилась.

В Европе компании ожидают роста прибыли в первом квартале на 0,4%, что является улучшением по сравнению с прогнозом падения на 1,7% неделю назад.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть усиливает давление на Россию и увеличивает вероятность мирного соглашения для завершения войны в Украине.

Цена на российскую нефть в рублях опустилась ниже 4 тыс. рублей за баррель - это самый низкий показатель за последние два года и на 40% меньше, чем предусмотрено в государственном бюджете.