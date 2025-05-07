Ціни на нафту змінили траєкторію на тлі торгових перемовин США та Китаю

Ціни на нафту відштовхнулися від мінімумів за чотири роки на тлі майбутніх торговельних переговорах між США та Китаєм і ознаках зниження видобутку у США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 44 центи (на 0,7%) — до $62,59 за барель. Американська WTI зросла на 50 центів (на 0,9%) — до $59,59 за барель.

Нещодавно обидва еталонні сорти нафти впали до найнижчих за чотири роки рівнів після рішення ОПЕК+ пришвидшити збільшення видобутку. Це викликало побоювання щодо перенасичення ринку, особливо на тлі загроз зниження попиту через нові мита США.

"Новина про те, що США та Китай розпочнуть торговельні переговори вже на цих вихідних, підштовхнула Brent до зростання, підтримуючи хвилю відновлення цін на нафту", — повідомили аналітики ING.

"Проте для реального поліпшення перспектив попиту необхідний значний прогрес у зниженні мит", — додали в ING.

Тим часом зниження цін упродовж останніх тижнів змусило деякі американські енергетичні компанії, зокрема Diamondback Energy та Coterra Energy, оголосити про скорочення бурових установок. Аналітики зазначають, що це має підтримати ціни з часом завдяки зменшенню пропозиції.

За даними Американського інституту нафти, запаси сирої нафти в США зменшилися на 4,5 мільйона барелів за тиждень, що завершився 2 травня.

Ціни також підтримали сигнали про зростання попиту: споживачі в Китаї активніше витрачали під час святкування Дня праці, після п’ятиденних вихідних активність на ринку відновилася.

У Європі компанії очікують на зростання прибутків у першому кварталі на 0,4%, що є покращенням порівняно з прогнозом падіння на 1,7% тиждень тому.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що зниження цін на нафту посилює тиск на Росію і збільшує ймовірність мирної угоди для завершення війни в Україні.

Ціна на російську нафту в рублях опустилася нижче 4 тис. рублів за барель — це найнижчий показник за останні два роки й на 40% менше, ніж передбачено в державному бюджеті.