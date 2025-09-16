Запасы газа в украинских хранилищах впервые превысили прошлогодние показатели

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 14 сентября впервые с начала года превысили прошлогодние значения, достигнув 12,055 млрд куб м.

Об этом сообщает профильное издание ExPro.

Так, по состоянию на 14 сентября 2025 года в украинских ПХГ хранилось 12,055 млрд куб м природного газа, в то время как 14 сентября 2024 года в хранилищах было 12,05 млрд куб м, на 0,05% или почти 5 млн куб м меньше газа.

Ожидается, что в последующие дни разрыв будет увеличиваться.

Издание напомнило, что в начале нынешнего сезона закачки (17 апреля) в украинских ПХГ хранилось почти 5,41 млрд куб м природного газа, на 35% или 2,95 млрд куб м меньше, чем 17 апреля 2024 года. В течение сезона закачки Украине удалось полностью сократить этот разрыв, прежде всего за счет увеличения импорта.

С начала сезона закачки в украинские ПХГ закачано почти 6,68 млрд куб м газа, в 1,67 раз больше, чем в 2024 году. Также в хранилища в течение 2025 года закачано больше газа, чем хранилось в ПХГ на конец отопительного сезона.

В частности, в сентябре 2025 года Украина ежедневно закачивает в хранилища в среднем 53,9 млн куб м природного газа, в 2,3 раза больше, чем в сентябре 2024 г. Около половины объемов закачки составляет импортный ресурс.

Среднесуточный объем импорта - 23,6 млн куб м в сентябре, который почти весь обеспечивает государственная НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним:

Заполненность евросоюзовских подземных хранилищ газа на 13-14 сентября достигла 80% (86 млрд куб м природного газа). Это самый низкий показатель заполнения хранилищ в ЕС с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, однако нынешние запасы выше, чем в 2021.