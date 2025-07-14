На ЗАЭС была стрельба, возле реакторных блоков нашли гильзы – МАГАТЭ

Вечером 12 июля на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) раздавались сотни выстрелов из стрелкового оружия.

Об этом сообщилгенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Говорится, чтобольшое количество выстрелов, которые неоднократно раздавались примерно час, начиная с 22:00 по местному времени, было необычным.

Сообщается, чтово время обхода места происшествия 13 июля утром команда МАГАТЭ увидела многочисленные гильзы малого калибра, разбросанные по земле вблизи реакторных блоков 5 и 6. Не было обнаружено никаких признаков разбитых окон или других физических повреждений.

"Такая военная деятельность на крупной атомной электростанции или вблизи нее явно неприемлема", – заявил гендиректор Гросси.

Он выразил свою глубокую обеспокоенность очевидным увеличением использования беспилотников вблизи атомных электростанций с начала этого года, заявив, что такое оружие представляет явную угрозу ядерной безопасности.

"Как я неоднократно заявлял, любое военное нападение на ядерный объект – с дронами или без них – ставит под угрозу ядерную безопасность и должно быть немедленно прекращено", – сказал Гросси.

Напомним:

4 июлявраг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины и вызвал на станции блэкаут.