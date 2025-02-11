РФ атаковала энергетические объекты: повреждены производственные мощности "Нафтогаза" на Полтавщине

В результате российской атаки на Полтавщине повреждены производственные мощности Группы "Нафтогаз". Специалисты работают над восстановлением и стабилизацией газоснабжения в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Враг совершил очередную массированную атаку на объекты энергетики. Повреждения получили производственные мощности Группы Нафтогаз в Полтавской области. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметили в "Нафтогазе".

Отмечается, что специалисты работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить бесперебойное газоснабжение в регионе.

Напомним:

Укрэнерго применило аварийные отключения электроэнергии по всей стране в связи с массированной российской ракетной атакой.

В ночь на 11 февраля россияне осуществили комбинированный удар ракетами различных типов по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине - информация о типах и результатах боевой работы уточняется.