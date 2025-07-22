Суд в Гааге снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах, наложенный из-за исков украинских компаний.

Об этом пишет Reuters.

Голландский суд отменил арест активов российской энергетической компании "Газпром" в Нидерландах. В решении, опубликованном на сайте суда, указано, что арест противоречит принципу государственного иммунитета.

Под арест попали акции "Газпрома" в совместных предприятиях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V. Решение об аресте было принято в рамках дел, инициированных украинскими компаниями "Славутич-Инвест" и "Жатва", которые требовали компенсации за ущерб, нанесенный вторжением России в Украину.

Суд признал, что эти активы не могут быть арестованы, поскольку связаны с государственным органом другой страны. Следовательно, голландская юрисдикция не имеет права рассматривать такие дела.

"Газпром" не предоставил комментарий в ответ на запрос агентства.

Напомним:

Украина может взыскать 6,9 миллиардов долларов с "Газпрома" по решению арбитражного суда.