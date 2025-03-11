Европейские компании требуют от Газпрома 18 миллиардов евро компенсации

Европейские энергетические компании подали иски к "Газпрому" на общую сумму 18 млрд евро из-за прекращения поставок газа. Это почти вдвое больше, чем российский монополист имеет в денежных резервах.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Самый большой иск - 14,3 млрд евро - выдвинула немецкая Uniper. В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил его полностью. Польская Europol Gaz требует 1,55 млрд евро за потери из-за остановки газопровода "Ямал - Европа". Среди других истцов:

Engie (Франция) - 305 млн евро

OMV (Австрия) - 575 млн евро

CEZ (Чехия) - 58 млн евро

ZSE Energia и Vychodoslovenska energetika (Словакия) - 9 и 4 млн евро

DXT Commodities (Швейцария) - 385 млн евро

Axpo Solutions (Швейцария) - 623 млн евро

Газпром подал 13 встречных исков в арбитражный суд Санкт-Петербурга, пытаясь заблокировать рассмотрение дел за пределами РФ.

Общая сумма претензий почти равна годовой выручке "Газпрома" от экспорта газа: 10 млрд долл - продажи в Европу и Турцию, 7 млрд долл - экспорт в Китай, 2 млрд долл - поставки в страны СНГ и Центральной Азии.

Финансовые резервы компании на 30 сентября 2024 года составляли 933 млрд рублей (10,5 млрд долл), что покрывает лишь половину заявленных требований.

Напомним:

Российская газовая компания "Газпром" должна выплатить чешской полугосударственной энергетической компании ČEZ более миллиарда крон (более 40 млн евро) за сокращение оговоренных поставок природного газа.

Поставки российского "Газпрома" в Европу по газопроводу "Турецкий поток" после прекращения транзита через Украину в январе 2025 года достигли исторического максимума, превысив 50 млн кубометров в сутки.