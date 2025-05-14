Минфин назвал стоимость ремонта арки ЧАЭС: сумма отличается от подсчетов западных СМИ

Восстановление защитного укрытия над энергоблоком №4 Чернобыльской АЭС, поврежденного 14 февраля в результате российского обстрела, может стоить более 100 млн евро.

Об этом сообщило Министерство финансов после заседания ассамблеи доноров Счета международного сотрудничества для Чернобыля, созданного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)

"Учитывая масштабы повреждений нового укрытия над четвертым энергоблоком, ожидается, что стоимость восстановления будет существенной и значительно превысит пока доступные ресурсы. Общие расходы на полное восстановление Нового безопасного конфайнмента могут превысить 100 млн евро", - рассказали в министерстве.

Сейчас ЕБРР работает с ЧАЭС, украинскими экспертами и французской компанией Bouygues, привлеченной к начальному строительству нового защитного укрытия, чтобы оценить полную степень повреждений укрытия и разработать варианты для долгосрочного восстановления. Для поддержки этих мероприятий, планируется выделить 5 млн евро из имеющихся ресурсов Чернобыльского фонда ЕБРР.

На сегодня на счету Фонда находится более 19 млн евро. Всего за время работы Счета международного сотрудничества для Чернобыля было привлечено более 26 млн евро.

Во время заседания представители правительства Франции объявили о взносе на счет Чернобыльского фонда ЕБРР в размере 10 млн евро.

Напомним:

Как писала The Guardian, ремонт поврежденного в результате атаки российского дрона защитного сооружения (арки), которое накрывает разрушенный энергоблок № 4 Чернобыльской АЭС, будет стоить не менее 25 млн евро.

По словам американского инженера Эрика Шмимана, полный ремонт будет стоить минимум десятки миллионов долларов, а может и вырасти до сотен миллионов. Как сообщили Guardian источники, знакомые с оценкой стоимости ремонта, мнение Шмимана звучит правдоподобно.

В результате атаки вражеского дрона, которая произошла 14 февраля, часть оборудования на Чернобыльской атомной электростанции осталась обесточенной.

В марте на Чернобыльской АЭС ликвидировали чрезвычайную ситуацию.