Цены на нефть отреагировали на неожиданный рост запасов в США

Цены на нефть снизились после того, как в США выросли запасы бензина и дизельного топлива больше, чем ожидалось, а Саудовская Аравия снизила цены на нефть для азиатских покупателей в июле.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 14 центов (0,2%) - до 64,72 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 24 цента (0,4%) - до 62,61 доллара за баррель.

В среду цены на нефть снизились примерно на 1% после того, как официальные данные показали, что запасы бензина и дистиллятов в США выросли больше, чем ожидалось. Это свидетельствует о снижении спроса в крупнейшей экономике мира.

Кроме того, Саудовская Аравия - крупнейший экспортер нефти в мире - снизила июльские цены на поставки для азиатских покупателей почти до самого низкого уровня за последние четыре года.

"Хотя снижение цен оказалось меньше, чем ожидалось, это свидетельствует о слабом спросе даже в период пикового потребления", - отметили аналитики ANZ.

Снижение цен Саудовской Аравией произошло после того, как страны ОПЕК+ в выходные договорились увеличить добычу на 411 тысяч баррелей в день в июле. В ОПЕК+ входят страны-члены ОПЕК и их союзники, в частности Россия.

Также на снижение цен повлияли слабые экономические данные из США и напряженность в торговых отношениях между США и Китаем, отметила независимый аналитик Тина Тенг.

Напомним:

Американские нефтяные компании сокращают расходы и останавливают буровые установки из-за пошлин Дональда Трампа, которые повысили расходы, а также падение цен на нефть, что уменьшает прибыли.