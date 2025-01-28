Саудовская Аравия и другие министры ОПЕК+ встретились после призыва Трампа снизить цену на нефть

Министр энергетики Саудовской Аравии и несколько его коллег из ОПЕК+ провели переговоры после призыва Дональда Трампа снизить цены на нефть и в преддверии встречи нефтедобывающих стран ОПЕК+ на следующей неделе.

Об этом пишет Reuters.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман провел переговоры с иракским премьером Хаяном Абдель-Гани и ливийским премьером Халифой Абдулсадеком в Эр-Рияде.

Саудовский министр и его ливийский коллега обсудили "укрепление совместных усилий по поддержанию стабильности мировых энергетических рынков", чтобы служить их взаимным интересам. Он также обсудил сотрудничество для достижения взаимных интересов со своим иракским коллегой.

Саудовский министр также встретился в Эр-Рияде с министром энергетики ОАЭ Сухаилом аль-Мазруи для неформальных переговоров.

В этом году цены на нефть выросли. 15 января нефть марки Brent достигла почти 83 долларов за баррель - самого высокого уровня с августа, что было вызвано беспокойством относительно влияния санкций США против России на поставки нефти. С тех пор цены снизились, и во вторник они торговались ниже 78 долларов.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к мировым бизнесменам и политическим лидерам, 24 января, требовал от ОПЕК снизить цены на нефть и снизить процентные ставки, а также предупредил их, что они столкнутся с тарифами, если будут производить свою продукцию где-либо, кроме США.