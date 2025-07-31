Закон о факторинге снижает риск мошенничества - НБУ

Реализация положений нового закона о факторинге позволит урегулировать предоставление факторинговых услуг в соответствии с лучшими международными практиками.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

"Вступил в силу новый закон о факторинге. Он разработан Национальным банком Украины с привлечением экспертизы международных партнеров, в частности Европейского банка реконструкции и развития, а также экспертов, участвовавших в разработке модельного закона UNIDROIT о факторинге", - говорится в сообщении.

Закон разграничивает классический факторинг и коллекторскую деятельность. И вводит публичный электронный реестр сделок, что позволит снизить риск мошенничества при осуществлении факторинговой деятельности и будет способствовать прозрачности рынка.

Закон также дает четкое определение прав и обязанностей сторон договора факторинга, предмета и содержания договора, приоритета уступки права требования и т.д. с целью усиления защиты прав сторон сделки, отмечает НБУ.

"Вместе с обновленным законодательством о финансовых компаниях новый закон о факторинге будет способствовать расширению доступа к финансовым ресурсам, прежде всего для малого и среднего бизнеса, и оживлению рынка торгового факторинга в Украине", - говорится в сообщении.

НБУ отмечает, что факторинг в Украине развивается несмотря на длительную войну. По итогам I квартала, среди услуг финансовых компаний выросли только объемы факторинга - на 9,6% к предыдущему кварталу и на 29% в годовом измерении. Более трети составили сделки по классическому факторингу - финансированию дебиторской задолженности.

"По нашим оценкам, пространство для роста в этом сегменте большое: коэффициент проникновения факторинга в экономику в Украине составляет менее 1% ВВП, в то время как в соседних странах этот показатель составляет от 2,5% до 15% ВВП", - говорится в сообщении.

Напомним:

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