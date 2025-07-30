Правительство ввело Дія.Карту; как изменятся госвыплаты
Мінцифри
Кабинет Министров утвердил запуск Дія.Картки - цифровой карты для получения государственных выплат.
Об этом сообщает Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам новая карта позволит гражданам удобно получать финансовую помощь, а государству - контролировать целевое использование средств.
Карта станет единственным инструментом для доступа к программам, таким как: еМалятко, еКнига, Ветеранский спорт, а также будущий Пакет школьника. Через нее также можно будет получать пенсии, выплаты для ВПО, пособие по безработице и средства по военным облигациям.
Напомним:
14 июля правительство утверждает проект закона о помощи семье до и после рождения ребенка.
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