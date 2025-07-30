Правительство ввело Дія.Карту; как изменятся госвыплаты

Кабинет Министров утвердил запуск Дія.Картки - цифровой карты для получения государственных выплат.

Об этом сообщает Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам новая карта позволит гражданам удобно получать финансовую помощь, а государству - контролировать целевое использование средств.

Карта станет единственным инструментом для доступа к программам, таким как: еМалятко, еКнига, Ветеранский спорт, а также будущий Пакет школьника. Через нее также можно будет получать пенсии, выплаты для ВПО, пособие по безработице и средства по военным облигациям.

Напомним:

14 июля правительство утверждает проект закона о помощи семье до и после рождения ребенка.

Правительство завершило выплаты по программе "Зимняя еПоддержка".