В прошлом году в Украине открылись 26 тысяч новых компаний: в каких регионах и секторах больше всего

В 2024 году в Украине зарегистрировали чуть более 26 тысяч новых компаний, что на 2,7% меньше относительно 2023 года (26,7 тысячи).

Об этом говорится в исследовании YouControl.

Больше всего компаний в 2024 году зарегистрировано в Киеве - 9,2 тысячи, Днепропетровской области - 2,2 тысячи и Львовской области - 2,1 тысячи.

В целом по Украине больше всего новых компаний в 2024 году зарегистрировали в таких секторах: оптовая торговля - 3,4 тысячи, транспорт и логистика - 2,3 тысячи, операции с недвижимостью - 2,2 тысячи, строительство - 2 тысячи и сельское хозяйство - 1,9 тысячи.

После этого остановили деятельность почти 3,3 тысячи компаний. Больше всего закрытий в Киеве - 528, Днепропетровской области - 395, Одесской области - 282, Львовской области - 239 и Харьковской области - 201.

Интенсивность ликвидации предприятий в 2024 году выросла больше всего в Днепропетровской (с 7,7% до 12,1%), Харьковской (с 4,8% до 6,1%) и Полтавской областях (с 3,1% до 4,1%).

В секторе сельского хозяйства максимально увеличилась доля прекращения деятельности предприятий - с 15,4% до 17,4%.

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