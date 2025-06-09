Отвечают за базар: кому принадлежат киевские рынки

В 1990-х годах киевскими продуктовыми рынками владели преступные группировки. Кто является владельцами рынков сейчас?

Разрешение заниматься предпринимательской деятельностью в конце 1980-х годов изменило ландшафт товарно-денежных отношений. В условиях экономического кризиса и безработицы начала 1990-х торговля стала едва ли не единственным способом заработка для многих.

В стране появились тысячи мест стихийной торговли. Товары продавались без кассовых аппаратов и официальной отчетности. Рынки стали местом колоссального оборота наличности.

Доступ к ней привлек организованные преступные группировки и рынки начали контролировать так называемые криминальные авторитеты. Они брали поборы с продавцов. Каждый торговец платил за "место", "охрану" или "крышевание". Люди боялись потерять источник дохода, поэтому соглашались на условия рэкетиров.

Базары также стали местом отмывания денег: здесь можно было узаконить средства от торговли наркотиками, оружием или автокраж. Контроль над рынками дарил политические рычаги давления: "авторитеты" влияли на решения местных советов, а чиновники получали долю прибыли и поддержку на выборах.

Многие из этих атрибутов до сих пор живы. В условиях глобальной цифровизации украинцы все активнее пользуются безналичными инструментами, поэтому рынки и "маршрутки" остаются едва ли не единственными источниками "кэша", по крайней мере в Киеве.

В столице постоянно работают три коммунальных рынка ("Бессарабский", "Житний" и "Владимирский") и по меньшей мере 40 частных. Кто их контролирует?

"Столичка"

"Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" имеет бешеную популярность среди жителей Киева, преимущественно автомобилистов. На нем оптом закупаются "перекупы", которые потом развозят товар по палаткам стихийной торговли по всему городу.

Рынок площадью 37 га расположен на Большой Окружной улице рядом с жилыми комплексами и торговыми центрами. Выгодное место и инвестиционно привлекательный участок не раз становились причиной конфликтов, даже с привлечением "титушек".

Часть "Столичного" рынка, 2021 год Фото рынка "Столичный"

Строить рынок на землях ГП "Агрокомбинат "Пуща-Водица" начали в 2010 году за бюджетные 110 млн грн. Впоследствии 55% акций компании-владельца рынка оказались у структур Юрия Иванющенко - экс-регионала, более известного как криминальный авторитет "Юра Енакиевский", 45% - у строительного гиганта Stolitsa Group.

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Stolitsa Group хотела возвести на части участка жилой комплекс и якобы выкупила долю Иванющенко. Последний якобы "дал заднюю" и решил не передавать свою долю. В 2020 году между акционерами возник корпоративный конфликт, результатом чего стали "черные" регистраторские действия, многочисленные заказные публикации в медиа и физические стычки "парней спортивного телосложения" на рынке.

Владислава Молчанова

Похоже, что бенефициарная владелица Stolitsa Group Владислава Молчанова победила. Согласно реестрам, номинальными владельцами рынка являются семь физических и юридических лиц. Однако, по словам источника редакции в КГГА, в последние годы реальной владелицей рынка "Столичный" является именно Молчанова.

Рынок "Троещина"

Рынком "Троещина" владеет ООО "Рынок-1". Система Youcontrol относит это юрлицо к корпоративной группе "Европа" народного депутата от "Батькивщины" Валерия Дубиля. Эту информацию подтверждает собеседник в КГГА.

Дубиль - бывший предприниматель, который заработал состояние в Прилуках. Другими совладельцами рынка "Троещина" являются депутаты Черниговского областного совета Анатолий Мирошниченко, Сергей Варнавский и Олег Аверьянов. Последний - владелец Прилуцкого завода противопожарной техники "Пожмашина".

Валерий Дубиль Фото parlament.ua

Первым соучредителем троещинского рынка в 1990-х годах был криминальный авторитет Валерий Прищиков, которого убили в 2003 году. По словам источника ЭП в политических кругах, Дубиль является одним из спонсоров "Батькивщины".

Рынки "Оболонь" и "Минский"

По меньшей мере двумя рынками рядом со станциями метро "Герои Днепра" и "Минская", по данным источника в КГГА, владеет Владимир Старовойт - депутат Киевсовета от Социалистической партии в 2002-2006 годах и от "Батькивщины" - в 2015-2020 годах.

Рынок "Оболонь" Фото telegraf.com.ua

Старовойт является одним из соучредителей ассоциации "Рынки города Киева". Другими соучредителями ассоциации являются юридические лица - владельцы рынков "Виноградарь", "Березняки", авторынка на Воскресенском проспекте и рынка "Троещина".

Фото my.ua

Собеседник издания в городской власти добавляет, что Старовойт также владеет десятками киосков и мелкими рынками "Лилия" и "Люкс".

"Базар на Лесной"

Рядом со станцией метро "Лесная" существовало место продажи продуктов. После начала строительства Вагифом Алиевым торгового центра продавцы переместились на другую сторону Броварского проспекта. Так между метро и "Даринком" появился "Базар на Лесной".

Фото stroyobzor.ua

Компания-владелец рынка ООО "Панорама-инвест" принадлежит предпринимателю израильского происхождения Оферу Керзнеру, который ведет бизнес в Украине с 1998 года. Его группа City Capital владеет "Даринком", "Арт-заводом "Платформа" и новым бизнес-центром Platforma на улице Короленковской.

Офер Керцнер Фото rau.ua

Вместе с владельцем KAN Development Игорем Никоновым Керзнер владеет участком на ул. Крещатик, 5, где они собираются возвести отель. Издание Forbes сообщило, что Керзнер подал заявки на приобретение бизнес-центра "Леонардо" и "Универмага "Украина". Стоимость сделки может составить 70-100 млн долл.

"Левобережный" рынок

Прямым владельцем продуктового рынка вплотную к станции метро "Левобережная" является Валентин Нешта - 76-летний непубличный бизнесмен. Он же владеет "Авторынком на Перова", расположенным на Воскресенском проспекте.

Рынок "Печерский"

ООО "Печерский рынок" принадлежит Валентине Евлах и Елене Биленко. Реальным бенефициаром актива является экс-депутат Киевсовета от "Партии регионов", председатель постоянной комиссии по вопросам собственности, член совета предпринимателей при Кабмине Владимир Дейнега.

Фото telegraf.com.ua

Он был совладельцем ООО "Фирма "Ферро", которая получила разрешение на снос Сенного рынка в 2004 году. На его месте возвели скандальный ЖК "Ярославов град".

"Колибрис"

Рынок "Колибрис" на оживленной транспортной развязке на Борщаговке оформлен на ООО "Велибис", учредителем которого является ЧП "Колибрис". Последнее уже ликвидировано, но в сети сохранились данные о связанности ЧП с группой семьи Бассов. Денис Басс - один из членов "молодой команды" экс-главы КГГА Леонида Черновецкого вместе с Олесем Довгим, Иреной Кильчицкой, Аллой Шлапак и Денисом Комарницким.

Денис Басс, 2011 год

Басс наиболее известен тем, что его компания не достроила торговый центр "Апрель" на конечной остановке скоростного трамвая на проспекте Леся Курбаса, где строители залили железобетонные колонны на проезжей части дороги. После 2010 года Басс переехал в Москву и там ведет девелоперский бизнес.

Источник "Экономической правды" в КГГА уточнил, что партнером Басса по рынку "Колибрис" является депутат Киевсовета пяти созывов, в том числе нынешнего, от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Владимир Яловой.

Рынки "Лукьяновский" и "Нивки"

Основателем компаний-владельцев рынков "Лукьяновский" и "Нивки" является кипрская "Савинвест ЛТД". За ней стоит банкир Вениамин Лебедев, говорит собеседник из КГГА. Лебедев - бывший председатель правления "Авант-банка", который связывали с экс-генеральным прокурором Виталием Яремой.

Алексей Савченко Фото УП

По данным Youcontrol, номинальным бенефициарным владельцем рынков является экс-глава Николаевской ОГА Алексей Савченко. В 2012-2014 годах он был помощником Виталия Яремы - народного депутата. В 2017 году Савченко возглавил рейтинг самых богатых местных чиновников: он и его семья имели активов на 650 млн грн.

"Соломенский" рынок

Базар на Соломенке контролирует или по крайней мере коммуницирует с городскими властями по вопросам рынка Андрей Андреев - бывший депутат Киевсовета от партий "Удар" и БПП. По информации источников ЭП, он был человеком Вадима Столара.

Андрей Андреев Скрин с видео заседания Киевсовета, 2020 год

На местных выборах 2020 года сначала баллотировался от партии "Сила и честь", а затем перешел в список "Победы Пальчевского". Сейчас Андреев - советник на общественных началах председателя КГВА Тимура Ткаченко.