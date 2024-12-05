В Украине продолжительность воздушных тревог во время работы ТЦ растет три месяца подряд
Доля продолжительности воздушных тревог во время работы торговых центров (ТЦ) растет три месяца подряд и в ноябре 2024 года достигла 11,8%, продемонстрировав самый высокий результат за последние полгода.
Об этом сообщили в Украинском совете торговых центров (УСТЦ).
Отмечается, что наибольшая доля воздушных тревог во время работы ТЦ отмечена в Сумской области (51,7%).
В пятерку также входят Донецкая (48,5%), Харьковская (32,6%), Полтавская (23,3%) и Черниговская (21,9%) области.
В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 93,3 рабочих дней от начала полномасштабного вторжения, а в ноябре - трех рабочих дней.
УРТЦ с 24 февраля 2022 года публикует интерактивную карту продолжительности воздушных тревог в регионах Украины, карта обновляется ежемесячно.
Напомним:
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