В Украине продолжительность воздушных тревог во время работы ТЦ растет три месяца подряд

Доля продолжительности воздушных тревог во время работы торговых центров (ТЦ) растет три месяца подряд и в ноябре 2024 года достигла 11,8%, продемонстрировав самый высокий результат за последние полгода.

Об этом сообщили в Украинском совете торговых центров (УСТЦ).

Отмечается, что наибольшая доля воздушных тревог во время работы ТЦ отмечена в Сумской области (51,7%).

В пятерку также входят Донецкая (48,5%), Харьковская (32,6%), Полтавская (23,3%) и Черниговская (21,9%) области.

В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 93,3 рабочих дней от начала полномасштабного вторжения, а в ноябре - трех рабочих дней.

УРТЦ с 24 февраля 2022 года публикует интерактивную карту продолжительности воздушных тревог в регионах Украины, карта обновляется ежемесячно.

Напомним:

Самые крупные продуктовые сети Украины подтвердили присоединение к программе "Национальный кэшбэк".