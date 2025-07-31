Счетная палата рассказала, как используют средства на восстановление Каховской ГЭС

Счетная палата во время аудита выявила недостатки в процессе использования выделенных средств и реализации неотложных мер по устранению последствий разрушения Каховской ГЭС, но эффективность использования средств улучшилась.

Об этом говорится на сайте Счетной палаты.

"Исполнители в определенный срок не использовали значительную часть выделенных на восстановление средств и, соответственно, запланированные мероприятия не были реализованы. А срочно принятые решения о выделении и использовании средств - не всегда были достаточно обоснованными и в отдельных случаях не учитывали нормативно-правовых требований", - говорится в сообщении.

Кроме того, Счетная палата считает, что введенные при реализации экспериментального проекта упрощенные процедуры отбора исполнителей, ненадлежащий внутренний контроль за использованием средств и выполнением договорных обязательств "создали риски неэкономного и нерезультативного использования бюджетных средств".

Счетная палата сообщает, что после ее рекомендаций подходы к контролю за ценообразованием в сметах проектов по восстановлению усовершенствованы.

"Такие меры осуществляются объектами контроля во исполнение рекомендаций Счетной палаты, предоставленных по результатам аудита эффективности мероприятий по устранению последствий разрушения Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.

Так, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что им обеспечена процедура реализации экспериментальных проектов только при наличии их финансово-экономических расчетов. Хотя не уточнило перечень принятых мер. Также Минразвития одобрен проект сметных норм Украины - руководства по определению текущей рыночной цены строительных ресурсов.

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины для регулирования стоимости работ по восстановлению создало информационно-аналитическую систему "База данных цен", что позволяет мониторить цены на трудовые, материальные и технические ресурсы и дорожные работы и избежать завышения их стоимости.

Кроме этого, агентство разрабатывает порядок по организации и осуществлению внутреннего контроля в учреждениях и организациях, относящихся к сфере его управления, "с целью недопущения использования средств госбюджета с нарушением законодательства".

Также для надлежащего обеспечения водой г. Николаев Агентство восстановления начало переговоры с Европейским инвестиционным банком по привлечению международной помощи для строительства водозабора из реки Южный Буг, магистрального водопровода и реконструкции Октябрьского водохранилища.

"В целом, из 16 предоставленных Счетной палатой рекомендаций объекты контроля выполнили девять, по трем - начали работу, еще четыре - ожидают внедрения. Поэтому контроль за выполнением рекомендаций продолжается", - отмечает Счетная палата.

Напомним:

6 июня 2023 года Оперативное командование "Юг" сообщило, что российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС.

Разрушенная россиянами Каховская ГЭС была одной из десяти действующих в Украине гидроэлектростанций. В масштабах всей энергосистемы гидроэнергетика обеспечивает генерацию сравнительно небольшим объемом электроэнергии - в последнее время этот показатель колебался в пределах от 7-8% от всего потребления.

Тогдашний генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что на строительство новой гидроэлектростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС понадобится не менее 5 лет.

Впоследствии правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС, которую взорвали россияне. Проект рассчитан на два года. Сообщалось, что на первом этапе будут спроектированы все инженерные конструкции, подготовлена необходимая база для восстановления. Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предусматривает собственно строительные работы.

Страны-партнеры передали Украине помощь для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС на общую сумму 136 млн гривен.