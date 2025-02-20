В Украине цены на жилье выросли

Индекс цен на жилье в Украине по итогам 2024 года достиг 112,7%, тогда как в 2023 году составлял 114,5%, а в 2022-м году - 113%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно ее данным, на первичном рынке цены на жилье выросли по итогам 2024 года на 15%, ускорив рост по сравнению с 2023 годом, когда показатель составлял 12,8%.

При этом однокомнатные квартиры подорожали на 14,9%, двухкомнатные - на 15,3%, трехкомнатные - на 14,8%.

В то же время на вторичном рынке жилье замедлило темпы подорожания. Так, "вторичка" в среднем подорожала на 11,6%, что на 4 п. п. ниже показателя 2023 года. Однокомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали на 11,5%, двухкомнатные - на 11,9%, трехкомнатные - на 11,5%.

Напомним:

Государство компенсировало украинцам 18 млрд грн за поврежденное и разрушенное жилье в рамках программы еВідновлення. 90 тысяч семей восстановили или приобрели новые дома.