Доход от приватизации госимущества в 2024 году вырос в несколько раз

Доход от приватизации государственного имущества в 2024 году вырос в 3,1 раза (на 6,75 млрд грн) по сравнению с 2023 годом - до 9,9 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Фонда госимущества (ФГИ) Украины, пишет "Интерфакс-Украина".

"В 2024 году ФГИУ удалось установить новый рекорд по поступлениям от приватизации", - констатировали в ведомстве.

Всего в прошлом году украинский бюджет получил от приватизации 11,1 млрд грн, кроме 9,9 млрд грн доходов, еще 1,2 млрд грн составил НДС.

В то же время от продажи объектов малой приватизации поступило почти 3,5 млрд грн, где самым дорогим лотом стал киевский отель "Казацкий" - 0,4 млрд грн.

Два проданных актива большой приватизации - столичная гостиница "Украина" и Объединенная горно-химическая компания - обеспечили 6,45 млрд грн бюджетных поступлений.

ФГИ в 2024 году также начал передавать на аукционы госактивы, которые не имеют балансовой стоимости или если она равна нулю, с начальной ценой 1 грн. В таких аукционах была высокая конкуренция.