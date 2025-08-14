В Одесском порту за 539 миллионов гривен реконструируют причал за 539 миллионов гривен

В Одесском морском порту собираются за более 539 млн гривен реконструировать причал.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

"Одесский филиал ГП "Администрация морских портов Украины" объявил открытые торги на выполнение строительных работ по реконструкции причала №7 Одесского морского порта. Ожидаемая стоимость работ составляет более 539 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает увеличение длины причала с 357,4 до 386,5 метра, углубление акватории, расширение конструктивной ширины и повышение допустимой нагрузки на складские площадки с 10 до 20 тонн на квадратный метр.

Завершить реконструкцию планируется до 31 декабря 2027 года, говорится в сообщении.

Ожидается, что модернизация повысит пропускную способность причала до двух миллионов тонн грузов в год и обеспечит АМПУ дополнительные доходы на уровне более ста миллионов гривен ежегодно.

