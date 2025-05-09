Суд отменил разрешение на строительство дома во Львове: в нем уже раскупили квартиры

Верховный Суд отменил решение исполкома Львовского горсовета, которое позволяло строительство многоквартирного дома на улице Тернопольской, 42 во Львове.

Об этом пишет NGL.media.

Такое постановление суд принял 1 мая в деле по иску жителей соседнего дома. Постановление Верховного Суда является окончательным, оно уже вступило в законную силу и не может быть обжаловано.

Строительством занималось НПКП "Терминал - ЛТД", которое принадлежит львовянину Михаилу Милянцу.

Соответствующие градостроительные условия и ограничения (ГУО) для компании "Терминал-ЛТД" исполком Львовского горсовета утвердил еще в 2021 году. Тогда же началось строительство.

Планировалось возвести жилой дом на 6 и 8 этажей (63 квартиры с двумя коммерческими сооружениями).

В апреле 2022 года жители соседнего дома обратились в суд с иском против исполкома горсовета и ООО НПКП "Терминал-ЛТД".

Они требовали отменить выданные ГУО, поскольку строительство новой многоэтажки нарушало, в частности, государственные строительные нормы относительно допустимой плотности населения и расстояний до соседних домов.

Судебные разбирательства длились более трех лет, дело дважды доходило до Верховного Суда, но в конце концов жители добились своего.

Впервые дело дошло до Верховного Суда еще в 2023 году, но в 2024 году он отправил его на новое рассмотрение в апелляционный суд. Во второй раз Верховный Суд начал рассматривать это дело в феврале 2025 года и уже в мае решил отменить решение исполкома об утверждении ГУО.

Согласно заключению Верховного Суда, заявленное компанией-застройщиком намерение застройки участка не соответствовало требованиям генерального плана Львова, а потому исполком горсовета не имел права выдавать ГУО для такого строительства.

Между тем, пока длилась судебная тяжба, двухсекционную многоэтажку уже возвели, а на сайте ЛУН указано, что все квартиры в еще недостроенном доме уже распроданы.

Напомним:

Волынский окружной административный суд отменил разрешение на строительство, выданное ООО "Контактбудсервис" и ООО "Будеволюция" на комплексную застройку жилого массива Осокорки в Киеве. Девелопер Stolitsa Group будет подавать апелляцию.