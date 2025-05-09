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Суд отменил разрешение на строительство дома во Львове: в нем уже раскупили квартиры

9 мая, 12:45
Суд отменил разрешение на строительство дома во Львове: в нем уже раскупили квартиры
Двосекційний багатоповерховий будинок зведений майже впритул до сусідніх багатоповерхівок, травень 2025
фото NGL.media

Верховный Суд отменил решение исполкома Львовского горсовета, которое позволяло строительство многоквартирного дома на улице Тернопольской, 42 во Львове.

Об этом пишет NGL.media.

Такое постановление суд принял 1 мая в деле по иску жителей соседнего дома. Постановление Верховного Суда является окончательным, оно уже вступило в законную силу и не может быть обжаловано.

Строительством занималось НПКП "Терминал - ЛТД", которое принадлежит львовянину Михаилу Милянцу.

Соответствующие градостроительные условия и ограничения (ГУО) для компании "Терминал-ЛТД" исполком Львовского горсовета утвердил еще в 2021 году. Тогда же началось строительство.

Планировалось возвести жилой дом на 6 и 8 этажей (63 квартиры с двумя коммерческими сооружениями).

В апреле 2022 года жители соседнего дома обратились в суд с иском против исполкома горсовета и ООО НПКП "Терминал-ЛТД".

Они требовали отменить выданные ГУО, поскольку строительство новой многоэтажки нарушало, в частности, государственные строительные нормы относительно допустимой плотности населения и расстояний до соседних домов.

Судебные разбирательства длились более трех лет, дело дважды доходило до Верховного Суда, но в конце концов жители добились своего.

Впервые дело дошло до Верховного Суда еще в 2023 году, но в 2024 году он отправил его на новое рассмотрение в апелляционный суд. Во второй раз Верховный Суд начал рассматривать это дело в феврале 2025 года и уже в мае решил отменить решение исполкома об утверждении ГУО.

Согласно заключению Верховного Суда, заявленное компанией-застройщиком намерение застройки участка не соответствовало требованиям генерального плана Львова, а потому исполком горсовета не имел права выдавать ГУО для такого строительства.

Между тем, пока длилась судебная тяжба, двухсекционную многоэтажку уже возвели, а на сайте ЛУН указано, что все квартиры в еще недостроенном доме уже распроданы.

Напомним:

Волынский окружной административный суд отменил разрешение на строительство, выданное ООО "Контактбудсервис" и ООО "Будеволюция" на комплексную застройку жилого массива Осокорки в Киеве. Девелопер Stolitsa Group будет подавать апелляцию.

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