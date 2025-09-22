Позволяет обходить санкции: "теневой" флот России достиг 17% мировых танкеров

Россия смогла обойти экономические санкции Запада и продолжает получать прибыль от продажи нефти благодаря созданию теневого флота старых танкеров с сомнительной системой собственности.

Об этом сообщает The Washington Post, передает "Интерфакс-Украина".

По данным издания, теневой флот сейчас составляет около 17% всех активных нефтяных танкеров в мире.

В начале 2025 года во флоте насчитывалось 940 судов, что на 45% больше, чем годом ранее, отмечает исследование S&P Global Market Intelligence.

"После запрета ЕС на импорт российской нефти по морю России пришлось переориентировать продажи на Индию и Китай, что требовало большего количества судов и позволяло обойти ценовое ограничение.

Суда начали использовать сомнительное страхование или обходиться без него, ходить под "третьими" флагами и отправлять ложные данные о местонахождении, чтобы скрыть происхождение нефти", - говорится в сообщении.

Напомним:

Теневой флот нефтяных танкеров расширился после ряда западных санкций против России из-за войны в Украине.