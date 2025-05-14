Самолет Трампа будет стоить не 400 миллионов, а более миллиарда долларов - эксперты

Самолет, который Катар дарит президенту США Дональду Трампу, в конце концов будет стоить не заявленные 400 миллионов долларов, а более миллиарда.

Об этом говорится в статье издания .Independent.

"Для того, чтобы он соответствовал стандартам, необходимым для замены самолета Air Force One, понадобится несколько лет и миллиарды долларов дальнейших капиталовложений. Эти стандарты требуют защищенной связи, электромагнитной защиты и возможности дозаправки в полете", - говорится в публикации.

Вместе со стоимостью модернизации самолета, которая необходима для того, чтобы он стал достойной заменой существующему президентскому транспорту, "летучий дворец" будет стоить уже миллиард долларов, отмечает издание, ссылаясь на оценку авиаэкспертов.

Это более чем вдвое превышает нынешнюю стоимость самолета, и заплатить за это придется американским налогоплательщикам, подчеркивает Independent.

Катарский самолет роскошный внутри и имеет две полноценные ванные комнаты, девять туалетов, главную спальню и спальню для гостей, несколько залов и частный офис. Тем не менее, частному подрядчику, скорее всего, придется разобрать самолет на части, прежде чем он станет пригодным для использования, говорится в статье.

"Вы разбираете его и поднимаете до очень высокого уровня", - отметил, в частности, Ричард Абуллафия, управляющий директор AeroDynamic Advisory.

Расходы на обслуживание и эксплуатацию также являются дорогими предложениями, когда речь идет о президентских самолетах. Согласно внутреннему прогнозу Пентагона на 2021 год, один Boeing VC-25 B стоит более 2,5 миллиарда долларов, с дополнительными 7,7 миллиарда долларов в прогнозируемых затратах на долгосрочную эксплуатацию и поддержку в течение 30 лет.

Завершить работы по переоснащению до того, как Трамп покинет пост в январе 2028 года, будет "невозможно", сообщили чиновники The Washington Post. Тем более, что сейчас есть два VC-25 B, которые в США как раз дорабатывают в соответствии со строгими военными стандартами дома, и это исключает потребность в новом самолете. Однако ни один из них не ожидается до 2027 года, добавляет Independent.

Напомним:

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа примет в подарок от королевской семьи Катара реактивный самолет Boeing 747-8.

Причем американское законодательство запрещает чиновникам принимать дорогие подарки от иностранных государств. Но юристы Белого дома и Министерства юстиции уже подготовили правовое заключение для министра обороны Пита Гегсета

Минобороны имеет право принять этот самолет в качестве подарка и передать его фонду президентской библиотеки Трампа после завершения его президентства. Тогда это произойдет без нарушений законов о взяточничестве или запрета на получение подарков от иностранных государств. Трамп сможет пользоваться им до завершения своего президентского срока.

Также сообщалось, что новость вызвала резкую реакцию Демократической партии. Член Палаты представителей Адам Шифф обвинил Трампа в нарушении Конституции, которая запрещает принимать подарки от иностранных государств без согласия конгресса.

Сенатор Чак Шумер назвал возможную передачу самолета "не просто взяточничеством, а премиальным иностранным влиянием". Конгрессмен Ричи Торрес требовал "немедленной" этической проверки.

В ответ Трамп обвинил самих демократов в коррупции. "Тот факт, что министерство обороны получает в подарок, бесплатно, самолет Boeing 747, который временно заменит 40-летний Air Force One, в рамках очень публичной и прозрачной сделки настолько беспокоит коррумпированных демократов, что они настаивают на том, чтобы мы заплатили за самолет по максимуму", - заявил он.