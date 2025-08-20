Киевщина получит 300 миллионов на восстановление: на что потратят средства
Getty Images
Киевская область получит 300 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для завершения начатых проектов.
Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, благодаря этому удастся:
- восстановить 988 квартир для почти 3 тысяч жителей;
- обеспечить обучение для более 1200 детей в 4 школах - благодаря достройке укрытий.
"Это решение позволит восстановить жилье в Буче, Ирпене, Гостомеле и других громадах области, пострадавших от полномасштабного вторжения", - отметила она.
Напомним:
Правительство выделило Минразвития 1,6 млрд грн финансирования для государственной программы "еВідновлення".