Киевщина получит 300 миллионов на восстановление: на что потратят средства

Киевская область получит 300 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для завершения начатых проектов.

Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, благодаря этому удастся:

- восстановить 988 квартир для почти 3 тысяч жителей;

- обеспечить обучение для более 1200 детей в 4 школах - благодаря достройке укрытий.

"Это решение позволит восстановить жилье в Буче, Ирпене, Гостомеле и других громадах области, пострадавших от полномасштабного вторжения", - отметила она.

Напомним:

Правительство выделило Минразвития 1,6 млрд грн финансирования для государственной программы "еВідновлення".