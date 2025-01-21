Эхо дела Мазепы: что кроется за просьбой защитить бизнес от правоохранителей

Бизнес-сообщество просит принять законопроект, который защитит их собственность от давления правоохранителей. Однако активисты видят в нем коррупционные риски. Кто прав?

В конце декабря 2024 года президент Владимир Зеленский встретился с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства. Одной из центральных тем, которые обсуждались во время той встречи, было принятие законопроекта, который должен защитить бизнесменов от давления со стороны правоохранителей.

За месяц до этого основатель компании Ajax Systems Александр Конотопский сообщил, что разработку упомянутого законопроекта инициировал крупный бизнес. Документ - это, не что иное, как реакция на громкий арест бизнесмена Игоря Мазепы в начале 2024 года.

Тогда правоохранители хотели посадить его на 12 лет за дело многолетней давности: якобы Мазепа с соучастниками "присвоили" земельные участки водного фонда возле Киевской ГЭС, на которых инвестбанкир возводил коттеджные городки. После огласки этой истории его отпустили, но дело еще не закрыли.

Бизнес-сообщество в Украине постоянно сталкивается со злоупотреблениями со стороны правоохранительных органов, говорят в "Союзе украинских предпринимателей", который поддержал принятие законопроекта к первому чтению. Такого мнения придерживается и сам Мазепа.

"К сожалению, сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда никто не застрахован от того, что через 10-15 лет после законного приобретения недвижимости к тебе могут прийти прокуроры и заявить, что ты ее похитил", - рассказал инвестбанкир.

Замечания к действиям силовиков подтверждают и отчеты Совета бизнес-омбудсмена. За три квартала 2024 года там получили 922 жалобы относительно злоупотреблений со стороны чиновников. Традиционным лидером были обращения относительно действий налоговых органов. За ними - правоохранители, на которые жаловались в 13% случаях.

Законопроект уже проголосовали в первом чтении. Но представители антикоррупционных общественных организаций (ОО) утверждают, что в текущей редакции предложенные бизнесом изменения в Гражданский кодекс содержат коррупционные риски, которые позволят чиновникам "легализовать украденные" у государства земельные участки. Кто прав?

Десять лет - и претензий нет

Главная идея законопроекта сводится к тому, что имущество или землю нельзя будет истребовать у добросовестного приобретателя, если с момента государственной регистрации права частной собственности на него прошло более 10 лет. Речь идет о недвижимом имуществе, которое до этого находилось в государственной или коммунальной собственности.

Аналогичный срок исковой давности на истребование касается государственного или коммунального имущества, которое передали в частную собственность и для которого не требовалась регистрация сделки (например, полезных ископаемых, временных, некапитальных сооружений на земельном участке, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, тепловых сетей, сетей связи и другие).

При этом нормы Гражданского кодекса продолжат действовать, то есть конфисковать имущество у добропорядочного приобретателя не смогут, если оно было передано через процедуру исполнения судебных решений или по приватизации.

Срок в 10 лет, в течение которого государство или община может истребовать имущество, не прерывается и не начинает исчисляться заново даже если много раз переходило от одного приобретателя к другому. Так, например, если имущество или землю вывели из госсобственности в 2000 году, то крайний срок исковой давности по нему закончился в 2010 году.

В то же время для объектов критической или стратегической инфраструктуры, культурного наследия или природно-заповедных зон вышеперечисленные нормы не действуют.

Что делать, если имущество или землю все же вернули государству или общине? Законопроект предлагает в таком случае обязать власть компенсировать оценочную рыночную стоимость добросовестному владельцу через механизм "судебного депозита". То есть государство или община, после принятия судом конфискации имущества, перечисляет на депозит средства, которые без отдельного иска выплачивают сразу экс-владельцу.

Впрочем, госорганы после выплаты компенсации могут требовать ее возмещения от лиц, которые играли роль в неправомерном изъятии имущества или земли из госсобственности.

Исполнительный директор "Союза украинских предпринимателей" Екатерина Глазкова рассказала, что этот проект закона важен с точки зрения защиты прав бизнеса от злоупотреблений правоохранителей, которые могут ставить под сомнение законность приобретения или приватизации земли и использовать это для давления на бизнес.

"Незаконное отчуждение земли из собственности государства является проблемой, но не является виной бизнеса. Потому что отчуждают участки чиновники. Мы за защиту права собственности - фундаментального условия развития страны. Поэтому очень важно закрепить право добросовестного приобретателя", - добавляет Глазкова.

Она считает, что бизнес-сообществу важно получить четкие нормы и развиваться дальше в правовом поле. Иначе бизнес живет как будто на "пороховой бочке" с постоянным риском того, что в любой момент может появиться нежелательный интерес со стороны правоохранителей.

Так, к примеру, Киевская областная прокуратура в 2022 году пыталась через суд изъять из владения MacPaw земельный участок под Киевом, который компания получила в собственность несколько лет до этого. Основатель MacPaw Александр Косован утверждал, что иск прокуратуры был подан с "заведомо безосновательными исковыми требованиями" и является инструментом давления. В итоге Верховный Суд признал компанию распорядителем участка.

Решит ли законопроект вопрос с давлением на бизнес? Гендиректор Concord Capital Игорь Мазепа считает, что все будет зависеть от соблюдения предложенных норм правоохранителями и применения изменений судами при вынесении решений.

"Как мы видим, наличие закона иногда не является препятствием для правоохранителей в возбуждении безосновательных уголовных производств, что демонстрирует и мой кейс", - добавил Мазепа.

Коррупционные риски

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин говорит, что активы, которые не могли стать частными по закону (например, прибрежные полосы или акватории) часто переходят в частную собственность через нелегальные схемы. По его убеждению, этот законопроект узаконит такие случаи и фактически легализует эти махинации.

Кроме того, схемы по выводу земли организовывались ранее через смену нескольких собственников, чтобы конечный владелец считался "добросовестным", говорит он. Громкий пример - дело экс-министра агрополитики Николая Сольского, который, по данным следствия, завладел госземлей на 290 млн грн через переоформление ее на участников АТО.

Как пояснила председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, редакция законопроекта действительно создает ситуацию, когда есть противоречия в позиции бизнеса и антикоррупционных активистов.

"С одной стороны, активисты правы, что государство может потерять шанс вернуть украденные 10 лет назад ценные земли. С другой стороны, бизнес также прав: к ним приходят с давлением или требованиями взяток из-за уголовных дел по землям, которые они легально приобрели, хотя 15 лет назад их из госсобственности вывели совсем другие лица", - пояснила она.

Глава антикоррупционного комитета предлагает установить отдельный срок исковой давности для определенных "ценных" земель и ограничивать право на обжалование собственности только высшим уровнем органов прокуратуры (в Украине - это Офис Генпрокурора), что поможет избежать злоупотреблений со стороны рядовых прокуроров (окружного уровня).

В то же время это "разграничение" земли должно быть четким и определено на уровне закона, чтобы потом не оспаривать в судах то, является ли определенный участок особо-ценным или нет. Но тогда эту градацию ценности нужно принять в комплекте с изменениями в земельное законодательство.

Что дальше

Радина отметили, что бизнес прав, что без установления "дедлайна" для оспаривания права собственности говорить о благоприятном инвестиционном климате в стране нет смысла. Такого же мнения придерживается и Глазкова из СУПа.

Однако глава антикоррупционного комитета добавила, что этот законопроект все еще надо дорабатывать.

Так, во время разговора Зеленского с Советом предпринимателей, президент "погружался в вопросы бизнеса" и "большинство задач сразу ставил людям из его команды", говорит собеседник ЭП в бизнес-кругах.

По данным Forbes Ukraine, во время встречи с бизнесом Зеленский пообещал урегулировать вопрос с приватизацией земли и другого имущества до годовщины создания Совета по вопросам предпринимательства - 26 января.