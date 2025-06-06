В Украине подскочат цены на ржаной хлеб: в отраслевой ассоциации назвали причины

Дефицит ржи в сезоне 2025-2026 годов будет 100%, что неизбежно приведет к подорожанию ржаного хлеба.

Об этом заявил директор Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский, передает "Интерфакс-Украина"

"С уверенностью можно сказать, что на 100% в сезоне-2025/26 будет дефицит ржи. Уже сейчас в Украине частично перерабатывается польская рожь, а хлебопеки пользуются балтийской ржаной мукой", - сказал он.

По словам главы отраслевой ассоциации, причиной дефицита ржи является нежелание сельхозпроизводителей сеять культуру, поскольку ее урожайность на треть ниже, чем у пшеницы - до 40 ц/га против 60 ц/га соответственно.

Кроме того, ранее весь дефицит покрывался из Беларуси, что и привело к сокращению объемов производства ржи в Украине - аграриям было сложно конкурировать с поставками из Беларуси.

В то же время рожь не относится к числу популярных экспортных культур. Спрос на рожь есть только на внутреннем рынке.

Рыбчинский обратил внимание, что сейчас цена на рожь больше, чем конкурентная: если в 2024 году 1 тонна ржи стоила 6-7 тыс. грн, то по состоянию на май 2025 года - 12-14 тыс. грн.

Отвечая на вопрос приведет ли дефицит ржи к подорожанию ржаного хлеба, эксперт отметил, что однозначно подорожает.

"Сейчас цена украинской ржаной муки - 18 тыс. грн за тонну, из импортного сырья - около 20 тыс. грн, тогда как в прошлом году в мае ржаная мука стоила 10 тыс. грн. Это не просто будет рост цены на ржаной хлеб - многие производители хлебобулочных изделий просто прекратят его выпекать", - подчеркнул он.

Глава союза "Мукомолы Украины" прогнозирует, что 2025/2026 маркетинговый год Украина проживет с дефицитом ржи и будет покупать ее на внешних рынках по европейским ценам.

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