"Туалетная схема" в действии: суд не вернул Киеву землю, которую отдали застройщику со связями

Хозяйственный суд города Киева отказал в иске прокуратуры, которая пыталась вернуть столичную землю под застройку, полученную ООО "Смарт Пропертиз". За последние полгода прокуратура выигрывала подобные дела.

Об этом свидетельствует решение суда от 14 июля.

Несколько лет назад ООО "Смарт Пропертиз" получила в собственность нежилое здание общей площадью 72 кв. м по адресу ул. Героев Севастополя (ныне - ул. Академика Шалимова, 23-В), что давало компании право получить землю под ним без конкурса.

В 2024 году Киевсовет передал компании земельный участок площадью 1 га в аренду для строительства многоэтажного жилого дома с подземным автопаркингом и встроенными учреждениями по обслуживанию населения в Соломенском районе Киева" (кадастровый номер 8000000000:69:118:0066).

То есть передала по так называемой туалетной схеме, позволяющей выделять большие земельные участки в Киеве под небольшие объекты недвижимости, площадь которых значительно превышает размер зданий (более чем в 10 раз).

И если за последние полгода подобные дела прокуратура выигрывала (после того, как антикоррупционные органы выявили организатора подобных схем Дмитрия Комарницкого), то в этот раз судья Светлана Чебыкина решила иначе, заняв сторону застройщика.

Она пришла к выводу, что помещение получено законно, что дает право получить землю под ним без конкурса.

А что касается земли, то судья отметила, что в материалах дела "отсутствуют какие-либо доказательства обращения членов территориальной общины Соломенского района города Киева в уполномоченные органы с жалобами о нарушении законодательства или интересов территориальной общины в связи с арендой спорного земельного участка" ООО "Смарт Пропертиз", "а также отсутствуют какие-либо доказательства использования спорного земельного участка не по назначению или с нарушением требований действующего законодательства".

Поэтому иск отклонила, добавив, что прокуратура не доказала, что помещение под землей, которое превышает участок более чем в 10 раз, является самовольным строительством.

В Судебном реестре указано, что прокуратуру представляла Роксолана Колодчина.

Основателем и руководителем ООО "Смарт Пропертиз" указан винничанин Виталий Гроцкий.

Издание Киеввласть обратило внимание, что "Смарт Пропертиз" как контактный телефон указало тот же номер, что и ООО "Офис Мол Плюс", которое система Youcontrol относит к группе компаний Владимира Барцьося - депутата Винницкого облсовета VII созыва от "ВО "Свобода" и известного в том регионе предпринимателя, который занимается сельским хозяйством и недвижимостью. Гроцкий является совладельцем винницкого ООО "СМУ "Феникс", которое зарегистрировано в одном офисном здании с ООО "Офис Мол Плюс".

Вместе с Гроцким совладельцем "БМУ "Феникс" является винничанка Надежда Мейдич, которая, вероятно, является дочерью Олега Мейдича - действующего народного депутата (избирался от "ВО "Батькивщина"), который также был депутатом Винницкого облсовета VII созыва и доверенным лицом Юлии Тимошенко на президентских выборах в 2019 году.

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"Туалетные" схемы Киевсовета: как город теряет землю, деньги и доверие общества. Часть І

Напомним:

В июле Хозяйственный суд города Киева обязал компанию "Кингста" вернуть Киевсовету земельный участок площадью 0,1 га в Соломенском районе Киева, полученный предприятием по "туалетной схеме".

Ранее Хозяйственный суд города Киева обязал ООО "Апартбудгруп" вернуть Киевсовету земельный участок общей площадью 0,15 га в Печерском районе столицы, который также был получен по "туалетной схеме".