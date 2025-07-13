"Туалетная схема": суд отобрал у окружения экс-чиновника землю в Киеве под застройку

Так, за даними Департаменту комунально власності КМДА, виглядала громадська вбиральня у квітні 2023

Хозяйственный суд города Киева обязал компанию "Кингста" вернуть Киевсовету земельный участок площадью 0,1 га в Соломенском районе Киева, полученный предприятием по "туалетной схеме".

Об этом свидетельствует решение суда от 2 июля.

В декабре 2024 года Киевский городской совет передал в аренду ООО "Кингста" участок площадью 0,1 га в Киеве на ул. Адама Мицкевича, 1-А для строительства и обслуживания зданий торговли.

Предприятие получило землю вне конкурса, поскольку владеет зданием - общественной уборной площадью 104 кв. м.

Как установила прокуратура, Киевсовет своим решением нарушил требования Земельного кодекса, поскольку передал участок не для обслуживания и эксплуатации помещения, а для нового строительства.

Кроме того, Киевсовет без всякого объяснения предоставил вне конкурса землю в связи с приобретением компанией "Кингста" собственности на общественную уборную площадью 104 кв.м, что почти в 10 раз превышает площадь помещения.

Суд согласился с этими доводами прокуратуры, отметив также, что недвижимое имущество на 104 кв.м - общественная уборная, тогда как по решению Киевсовета, которое оспаривается, участок передается для строительства и обслуживания зданий торговли.

В результате суд признал недействительным договор аренды участка площадью 0,1 га, и обязал компанию "Кингста" вернуть территориальной общине города Киева в лице Киевсовета землю, в пригодном для ее дальнейшего использования состоянии.

Пока неизвестно, будет ли компания подавать апелляцию.

Сейчас владелицей и руководительницей "Кингста" является Валентина Федорук. С 2018 по апрель 2025 года директором был Виталий Страшок.

По данным издания Киеввласть, Валентина Федорук входит в окружение достаточно известных и влиятельных столичных экс-чиновников и депутатов Киевсовета.

Так, она является совладелицей ООО "СО-5" и ООО "СВ-5" вместе с Романом Блюминым, который, в свою очередь, был или до сих пор является руководителем или официальным совладельцем ряда компаний, которые система Youcontrol относит к "группе компаний Александра Спасибка" - экс-заместителя председателя КГГА в 2016-2019 годах, который в столичной мэрии контролировал земельные вопросы.

В частности, речь идет о таких фирмах, как ООО "Ви-Про", ООО "Виолта", ЧП "Валди 2004", ООО "Валди-Холдинг" и ООО "ВК-48".

Также Блюмин является совладельцем ООО "Марви" вместе с депутатом Киевсовета VI-IX созывов Еленой Овраменко (последний раз избрана от партии мэра Киева Кличко "УДАР").

Виталий Страшок является главным бухгалтером общественной организации "Правозащита Оболони", соучредителем которого является депутат Киевсовета VIII-IX созывов от "ВО "Батькивщина" Анна Свириденко. По данным Киеввласти, она и Овраменко голосовали за отвод участка ООО "Кингста".

"Туалетные схемы" позволяют выделять большие земельные участки в Киеве под небольшие объекты недвижимости. Площадь земель значительно превышает размер зданий.

Читайте также: Попался. На чем поймали "смотрящего" за Киевом Комарницкого

Напомним:

Хозяйственный суд города Киева обязал ООО "Апартбудгруп" вернуть Киевсовету земельный участок общей площадью 0,15 га в Печерском районе столицы, который также был получен по "туалетной схеме".