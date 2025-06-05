Wizz Air падает в штопор: акции компании летят в пропасть из-за массовых простоев самолетов

Бюджетная авиакомпания Wizz Air потерпела значительное падение прибыли из-за простоев самолетов, ожидающих ремонта двигателей, что привело к обвалу ее акций на 23%.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По состоянию на 9 мая компания имела 37 самолетов, которые не используются. К концу первой половины финансового 2026 года ожидается, что 34 самолета останутся на земле - средний срок ремонта составляет около 300 дней.

Эти проблемы возникли из-за дефектов в двигателях Pratt & Whitney, принадлежащих компании RTX, что ограничило возможность Wizz Air наращивать количество рейсов. За последний год компания уже дважды предупреждала о снижении прибыли.

Генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади заявил в интервью Reuters, что ремонтные трудности с двигателями будут влиять на авиакомпанию еще в течение 2-3 лет.

"У нас уже есть более года опыта работы в уникальных условиях - ситуации, когда спрос превышает предложение", - добавил Варади в своем заявлении в четверг.

Операционная прибыль за финансовый год, завершившийся 31 марта, упала на 61,7% и составила 167,5 млн евро, что значительно меньше прогнозов аналитиков (246 млн евро).

Акции Wizz Air, торгующиеся на Лондонской бирже, упали на 26%. За последний год цена акций снизилась на 48%, и компания остается худшим игроком среди европейских авиакомпаний по этому показателю.

Новости о проблемах Wizz Air негативно повлияли и на другие авиакомпании: акции Lufthansa, easyJet и IAG (владелец British Airways) снизились на 1,5-2,7%.

Напомним:

Увеличение количества войн становится все большим бременем для операционной деятельности и прибыльности авиакомпаний, говорят руководители отрасли, ведь перевозчики имеют дело с ракетами, дронами, закрытием воздушного пространства, подделкой координат и случаями сбивания пассажирских самолетов.