Tesla в топе: спрос на подержанные электромобили в Украине вырос на 40%

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 4,7 тысяч подержанных легковых электромобилей, что относительно мая прошлого года больше на 40%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что средний возраст таких авто составлял 5 лет.

К самым популярным моделям электрокаров в мае попали:

Tesla Model Y - 544 ед;

Nissan Leaf - 515 ед;

Tesla Model 3 - 467 ед;

Kia Niro EV - 322 ед;

Hyundai Kona Electric - 265 ед;

Chevrolet Bolt - 218 ед;

Volkswagen e-Golf - 211 ед;

Renault Zoe - 204 ед;

Tesla Model S - 180 ед;

Audi E-Tron Sportback - 131 ед.

Всего с начала года украинцы приобрели более 20,6 тыс. импортированных электромобилей с пробегом, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним:

В мае 2025 года украинский автопарк пополнили более 22 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Это на 14% больше, чем в мае 2024 года.