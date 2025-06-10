Tesla в топе: спрос на подержанные электромобили в Украине вырос на 40%
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В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 4,7 тысяч подержанных легковых электромобилей, что относительно мая прошлого года больше на 40%.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что средний возраст таких авто составлял 5 лет.
К самым популярным моделям электрокаров в мае попали:
- Tesla Model Y - 544 ед;
- Nissan Leaf - 515 ед;
- Tesla Model 3 - 467 ед;
- Kia Niro EV - 322 ед;
- Hyundai Kona Electric - 265 ед;
- Chevrolet Bolt - 218 ед;
- Volkswagen e-Golf - 211 ед;
- Renault Zoe - 204 ед;
- Tesla Model S - 180 ед;
- Audi E-Tron Sportback - 131 ед.
Всего с начала года украинцы приобрели более 20,6 тыс. импортированных электромобилей с пробегом, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Напомним:
В мае 2025 года украинский автопарк пополнили более 22 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Это на 14% больше, чем в мае 2024 года.