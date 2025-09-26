В "Укрэнерго" разоблачили "крота" ФСБ, который наводил российские дроны

Служба безопасности Украины задержала на Киевщине ИТ-специалиста одной из ведущих энергетических компаний, который работал на российскую ФСБ.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, он передавал врагу координаты критических объектов энергосистемы столицы, чтобы способствовать ударам дронов по Киеву и его окрестностям. Подозреваемый оказался работником "Укрэнерго", пишет Офис Генпрокурора.

Расследование установило, что "крот" должен был "слить" оккупантам данные о подземных центрах резервного копирования информационных баз компании. Именно эти технологические хранилища обеспечивают бесперебойное функционирование энергосистемы Украины.

Переписка подозреваемого Фото: СБУ

Также злоумышленник собирал геолокации газотурбинных генераторов, установленных для резервного питания киевлян в случае повреждения электроподстанций.

Задание агент получал через своего родственника - бывшего руководителя запрещенной прокремлевской партии в Украине. Сейчас этот человек сотрудничает с российскими спецслужбами на левобережье Херсонщины и еще в 2022 году получил заочное подозрение за государственную измену.

СБУ задокументировала преступную деятельность и задержала фигуранта. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами шпионажа.

На основании собранных доказательств ИТ-специалисту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

