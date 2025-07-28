Цены на нефть отреагировали на "самое масштабное" торговое соглашение между США и ЕС

Цены на нефть выросли после того, как Соединенные Штаты заключили торговое соглашение с Европейским Союзом и могут продлить приостановление пошлин на китайские товары.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 20 центов, или 0,29%, до $68,64 за баррель, тогда как нефть марки West Texas Intermediate в США стоила $65,31 за баррель, поднявшись на 15 центов, или 0,23%.

Торговая сделка между США и ЕС и вероятное продолжение приостановления тарифов между США и Китаем поддерживают глобальные финансовые рынки и цены на нефть, отметил аналитик IG Markets Тони Сайкамор.

"С риском длительной торговой войны, когда дедлайны для тарифов в августе постепенно снижаются, рынки отреагировали положительно", - добавил он в своей записке.

Торговое соглашение между США и ЕС, которое было подписано в воскресенье, устанавливает импортный тариф на большинство товаров из ЕС на уровне 15%, что вдвое меньше ранее угрожавшего уровня.

Соглашение позволило избежать большой торговой войны между двумя союзниками, которые составляют почти треть глобальной торговли, и которая могла бы ограничить спрос на топливо.

Также в понедельник состоится встреча старших переговорщиков США и Китая в Стокгольме с целью продления перемирия до 12 августа, которое останавливает резкое повышение тарифов.

Цены на нефть стабилизировались в пятницу на самом низком уровне за три недели из-за глобальных торговых опасений и ожиданий увеличения поставок нефти из Венесуэлы.

Государственная нефтяная компания PDVSA готовится возобновить работу на своих совместных предприятиях по условиям, похожим на лицензии периода президентства Джо Байдена, после того, как президент США Дональд Трамп возобновит разрешения для ее партнеров на ведение деятельности и экспорт нефти в рамках обмена.

Несмотря на незначительный рост цен в понедельник, их рост ограничен перспективой дальнейшего смягчения ограничений на поставки нефти ОПЕК+.

Напомним:

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз в воскресенье 27 июля заключили торговое соглашение, которое фиксирует импортную пошлину на уровне 15%.