Китай нарастил объемы поставок редкоземельных магнитов в США

В июле объемы поставок редкоземельных магнитов из Китая в США выросли на 76% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Китай отправил в США 619 тонн редкоземельных постоянных магнитов, по сравнению с минимумом в 46 тонн в мае. Редкоземельные магниты используются во всем - от автомобилей до посудомоечных машин и истребителей, и оказались самым мощным оружием Пекина в торговой войне с Вашингтоном", - говорится в сообщении.

Но общий объем поставок в США в этом году уменьшился из-за глубокого спада, произошедшего ранее. Среднемесячные объемы с января по июль примерно на 28% ниже, чем за весь 2024 год, отмечает Bloomberg.

Поставки магнитов большинству других крупных покупателей также восстановились. Поставки в Японию выросли на 76%, в Германию - на 46%, а в Индию - на 143%.

Проблема редкоземельных металлов вызвала разногласия между Индией и Китаем на фоне более широкого потепления отношений. Пекин заверил Индию в поставках, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель в Дели.

