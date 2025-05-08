БЭБ арестовало активы подсанкционного олигарха Жеваго

Бюро экономической безопасности наложило арест на комплекс площадью более 6,7 тыс. кв. м в центре Киева, а также на 291 млн грн, которые находились на счетах общества, которое контролирует подсанкционный олигарх.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По информации источников ЭП, речь идет о Константине Жеваго.

Как отмечается, предприниматель и бывший народный депутат продолжал хозяйственную деятельность в Украине, несмотря на то, что он скрывается за рубежом, поскольку ранее он был объявлен в международный розыск. Кроме того, к нему применены санкции в соответствии с решением СНБО Украины.

Детективы установили, что для обхода санкций и легализации имущества он организовал перерегистрацию имущественных прав на подконтрольные общества.

Как сообщает БЭБ, чтобы сохранить контроль над имущественным комплексом и избежать конфискации, фигурант привлек бывших топ-менеджеров его обанкротившегося банка. Переоформив таким образом имущество он пытался оставить его в своем фактическом владении.

БЭБ наложило арест на имущество олигарха для дальнейшей передачи в государственную собственность. Досудебное расследование продолжается.

Напомним:

АРМА начало конкурсы по отбору управляющих и оценщиков для комплекса арестованных активов олигарха Жеваго.В этот перечень входяткорпоративные права 28 юридических лиц, 7 спиртовых заводов, 121 объект недвижимого имущества, 99 транспортных средств.