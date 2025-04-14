Тесто и равенство. Как люди с синдромом Дауна работают в киевских пиццериях

Киевлянка открыла сеть пиццерий, где работают люди с интеллектуальными нарушениями. Прибыльный ли этот бизнес?

Первое, что предлагают в государственных роддомах мамам, родившим детей с инвалидностью, - отказаться от них. Так было и в далеком 2001 году, и полгода назад, говорит основательница заведений Sunshine Cafe Алина Живаго. Во время большой войны она открыла пиццерию, где работает молодежь с интеллектуальными нарушениями.

У Живаго есть дочь с синдромом Дауна, которая училась в училище на повара. Однако найти работу или даже практику стало вызовом: работодатели отказывали. Тогда Живаго решила открыть собственное дело. Так в сентябре 2022 года в Киеве появилось первое заведение Sunshine Cafe, а в декабре 2023 года - второе. Они стали первой в Украине сетью инклюзивных пиццерий, где работает молодежь с синдромом Дауна.

Сочетание в одном лице предпринимательского таланта и человечности, во всех смыслах этого слова, не прошло незамеченным. В этом году Алина Живаго попала в список "УП 100 Сила женщин" в категории "Бизнес".

От редакции. Малый и средний бизнес формирует более половины экономики. Его представители не могут лоббировать собственные интересы, как это делает крупный бизнес, но приспосабливаются к условиям и находят новые пути для развития.

ЭП разделяет принципы, которыми руководствуются предприниматели в стремлении к росту, поэтому делится их историями. Эти истории - не о большом состоянии, а о том, как влюбленные в свое дело люди развиваются, работают, дают работу другим и делятся опытом.

Международный опыт пригодился: с чего все началось

До открытия бизнеса Живаго была коммерческим директором на радио. Когда дочь Алины заканчивала школу, стало понятно, что в Украине немного возможностей для молодежи с инвалидностью. Тогда в школу пришли из четвертого киевского училища и рассказали, что обучают такую молодежь. Поэтому дочь пошла учиться на повара.

"В подгруппе Анастасии было восемь человек с разными недостатками и их никуда не брали на практику, только в последний момент сеть "Ашан" согласилась взять. Тогда я задумалась: если на практику никуда не берут, то и на работу тоже не возьмут. Поняла, что будем сидеть в доме", - рассказывает владелица заведений.

Она исследовала, чем занимается молодежь с инвалидностью в странах Евросоюза. "Нашла много примеров во Франции и Нидерландах, где молодежь с синдромом Дауна работает в кафе, в ресторанах, на почте. Они общаются, живут, как обычные люди, и это нормально воспринимается обществом", - вспоминает Живаго.

Она связалась с французской компанией, которая владеет сетью заведений, с предложением приобрести их франшизу. Однако пандемия и большая война внесли коррективы. Старший сын, который работал в рекламном агентстве, посоветовал открыть собственный бизнес. Его агентство разработало логотип и общую айдентику.

"Мы планировали открыться еще до большой войны. Во время пандемии я размещала объявление о поиске помещения для кафе. До этого общалась с разными компаниями, просила поддержки, в том числе финансовой. Сеть Metro тогда пообещала, что поддержит нас и предоставит кухонные принадлежности. Когда я разместила объявление, они позвонили и сказали, что у них есть помещение", - говорит Живаго.

Помещение в Metro на проспекте Бандеры понравилось, но из-за начала большой войны открытие отложили на несколько месяцев. Предложение от ритейлера оставалось актуальным, поэтому в сентябре 2022 года появилось первое заведение Sunshine Cafe.

Где взять деньги на открытие

Открыть первое заведение предпринимательнице позволил государственный грант на 250 тыс. грн, который она получила через программу "еРобота". За эти средства Живаго докупила оборудование - тестомес и миксер, а также приобрела продукты.

Metro предоставила тарелки, вилки, ножи, контейнеры для хранения продуктов - все, что может понадобиться на кухне. Помещение на проспекте Бандеры уже было оснащено печью. Также сеть гипермаркетов помогала консультациями, предоставив своих специалистов по маркетингу и финансам, а также бренд-шефа.

Владелица заведений Алина Живаго

"Сначала я планировала открыть заведение с блинами, разрабатывала соответствующую айдентику. Бренд-шеф посоветовал пиццерию, потому что в помещении уже стояла печь. К тому же люди не привыкли есть блины в заведениях, это не так популярно", - рассказывает Живаго.

Второе заведение, в Metro на Позняках, открыли в 2023 году частично за заработанные средства, но в большей степени - за грант Украинского социального венчурного фонда.

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Новосозданный бизнес поддержали и другие крупные компании. Например, строительные материалы предоставила сеть Leroy Merlin. Команда их благотворительного фонда приехала на локацию и помогла покрасить стены, обустроить интерьер.

Мебель для пиццерии подарил "Эпицентр". "Мы используем все возможности. Я сама ко всем обращаюсь, ищу, пишу. Я работала в рекламе, поэтому многих знаю. Также есть опыт и понимание, как искать руководителей", - говорит Живаго.

Трудности размещения и маркетинг

Владелица Sunshine Cafe говорит, что ее бизнес стал заложником обстоятельств. С одной стороны, есть помощь Metro, специальные условия, стабильный поток покупателей. С другой - эти покупатели приходят за продуктами, а не как в ТРЦ: посмотреть кинофильм и потом поесть.

"Работаем над тем, как привлечь этих покупателей и выйти за пределы кафе, работать больше на доставку, на "пиццу с собой", - рассказывает владелица заведений.

По ее словам, посетителей мало, хотя в заведении на проспекте Бандеры больше, потому что оно расположено возле выхода из магазина. В среднем за день там продают 12-15 пицц, а на Позняках - "если десять, то это хорошо, а так - три-пять за день".

Размер среднего чека больше во втором заведении (210 грн), потому что там чаще заказывают пиццу. В первом заведении (160 грн) чаще берут кофе и сэндвичи.

Тем не менее, уже в первые месяцы работы заведения на проспекте Бандеры удалось "выйти в плюс" благодаря ажиотажу после публикаций в СМИ. Помогли и блэкауты: у Metro тогда были генераторы, поэтому приходило много посетителей. "Вот тогда мы узнали, что такое полная посадка. Люди стояли в очереди, чтобы что-то купить. Блэкауты завершились и посещаемость начала снижаться", - вспоминает предпринимательница.

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В самый прибыльный месяц заведению удалось заработать около 300 тыс. грн, а чистая прибыль составила около 80 тыс. грн.

"У нас есть стратегия: привлечь B2B-бизнес. Есть несколько договоров с компаниями, для которых готовим на их "пицца-дейз". Начали работать с "Львовскими дрожжами". При их поддержке выпекали синабоны ко Дню святого Валентина. На Пасху будем выпекать куличи и предлагать их бизнесу. Возможно, кто-то захочет заказать для своих сотрудников или клиентов", - рассказывает владелица заведений.

Sunshine Cafe работает на доставку, однако не без сложностей. По словам Живаго, Glovo предоставляет им хорошие условия сотрудничества как инклюзивному бизнесу - они платят им небольшой процент от заказа, "почти ничего". Однако на доставку много заказов нет, ведь люди обычно заказывают у крупных сетей.

В приложении Glovo клиент может выбрать, какую категорию блюд он хочет заказать: фастфуд, суши или пиццу. Когда человек выбирает "Пицца", ему выдает пять заведений. Чтобы попасть в этот "шорт-лист", нужно платить 5 тыс. грн за неделю.

В Sunshine Cafe решились на эксперимент и согласились на условия попадания в "шорт-лист", но он оказался неудачным. "Я сомневалась, но нам сказали, что такого не бывает. Закончилось тем, что нам вернули средства", - вспоминает Живаго.

Сейчас она работает над размещением рекламы на улице возле гипермаркета, ищет на это средства. "Если ты не зарабатываешь, то средства приходится брать из чего-то другого", - объясняет предпринимательница. На маркетинг нужно минимум 1,5-2 тыс. долл.

Сейчас самые большие расходы двух заведений - закупка продуктов и зарплаты. "50% расходов идут на зарплаты, около 30% - на закупки. Значительная часть приходится на коммунальные услуги, но у нас не каждый месяц получается заплатить. Metro ждет, когда мы сможем платить каждый месяц", - рассказывает Живаго.

Поиск работников и условия работы

На обеих точках работают по семь человек с ментальной инвалидностью (в частности, с синдромом Дауна и аутизмом), есть по одному стажеру и по два шеф-повара. В заведении на проспекте Бандеры работает почти вся группа, в которой училась дочь Алины. После открытия к ним приходили родители и просили взять их детей на работу.

"В заведении на Позняках проходили стажировку 25 человек, но не каждый может работать на кухне. От месяца до трех они стажируются независимо от того, имеют ли специальность. За этот период мы смотрим, на какие процессы можем их ставить. Например, на Бандеры уже есть ребята, которые самостоятельно делают пиццу без помощи шефа, на Позняках тоже скоро будут сами готовить", - рассказывает предпринимательница.

Молодежь работает до четырех часов в день, а если больше, то им становится тяжело. Те, кто работают на кухне, имеют в неделю три-четыре смены, а те, кто в зале, - по две-три, все зависит от возможностей и загрузки.

"У нас есть работник Антон, который как-то хотел работать по восемь часов пять дней в неделю. Я ему сказала, что это очень тяжело, на что получила ответ: "Вы же работаете". Мы решили попробовать. Он отработал один день и сказал: "Алина, вы были правы, это очень трудно", - вспоминает владелица заведений.

Работники получают минимальную почасовую оплату, в 2025 году это 48 грн.

Расширение бизнеса и открытие собственной академии

В будущем владелица хочет открыть большую сеть и сделать франшизу. "Нам пишут с просьбами открыться в Одессе, Львове, Ровно", - говорит Живаго. Она рассматривает возможность открыть еще одно заведение в Metro, но "сначала хочется сделать точки прибыльными и доказать, что наша модель работает без перебоев".

В основном в заведения приходят те, "кто в теме": у кого есть такие дети, родственники или знакомые. Также в заведение приходят праздновать дни рождения детей, имеющих инвалидность, поэтому предпринимательница хочет открыться в каком-то "проходном" месте.

"У французов был период, когда государство предоставило помещение в центре города на год. Они открыли заведение, чтобы больше людей видели, что такая молодежь может работать, чтобы общество могло с ними познакомиться и наладить контакт, восприятие и доверие", - рассказывает владелица Sunshine Cafe.

Она обращалась в Шевченковскую райгосадминистрацию с аналогичной просьбой. "Они не против, чтобы мы открыли такое кафе. Мы периодически смотрим помещения, которые они предлагают, но они нам не подходят", - отмечает Живаго.

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Еще одна цель - открыть кулинарную академию для молодежи с ментальной инвалидностью. Сейчас обучение происходит по общей программе, но в ней есть много предметов, которые эти ученики не усваивают. Им нужна адаптированная программа, где будет больше практических знаний, чтобы они лучше запоминали, объясняет Живаго.

Адаптировать программу готов помочь повар Евгений Клопотенко."Хочется, чтобы в этой школе была программа обучения для родителей или для тех, кто хочет открыть такое же кафе, если они захотят купить франшизу", - отмечает бизнесвумен.

Предпринимательница общалась с Ассоциацией рестораторов о сотрудничестве, чтобы она указывала, на какие процессы готова взять людей, а академия готовила конкретных специалистов. Предварительно планируется, что в академии смогут одновременно учиться две группы по восемь-десять человек по три-четыре часа в день. Обучение продлится год и в основном будет сосредоточено на получении практических навыков.

"Сейчас ищем помещение. Если оно не потребует существенных вложений в ремонт, это одна цифра, если будет много работ - значительно больше", - говорит Живаго. Открытие академии может стоить 2 млн грн, поэтому предпринимательница ищет грант.

Все фото Алексея Климова, УП