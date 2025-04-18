Как книга выявляет экономический потенциал общества

Четверть украинских книжных магазинов расположены в Киеве, тогда как треть граждан живут в населенных пунктах, где нет ни одного книжного магазина.

Чтение обычно воспринимается как личная привычка, связанная с образованием, вкусами или свободным временем. Если же посмотреть на эти практики в масштабе государства, то они приобретают совсем другое значение. Уровень читательской активности - это значимый индикатор экономического развития.

Недавнее межстрановое сравнение, проведенное для 14 государств Европы, от Люксембурга и Дании до Румынии и Украины, демонстрирует прямую, статистически значимую зависимость между уровнем благосостояния и частотой чтения.

Корреляция между ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности, данные МВФ и Всемирного банка за 2023-2024 годы) и долей взрослых, прочитавших хотя бы одну книгу в год, составляет 0,57 по коэффициенту Пирсона (p = 0,034). Это умеренно сильная положительная связь: чем выше экономическая состоятельность страны, тем больше ее граждане читают.

Причина - не только в прямых доходах населения, а в доступности и качестве культурной инфраструктуры: библиотек, книжных магазинов, образовательных кампаний, государственной поддержки локального книгоиздания.

Северная Европа демонстрирует устойчивую модель: высокий ВВП сопровождается сильной институционализацией чтения. В Финляндии, Швеции, Нидерландах книга - неотъемлемая часть государственной культурной и образовательной политики. В этих странах чтение - не привилегия отдельных групп, а общенациональная норма.

Ситуация в Украине контрастная. При ВВП на душу населения 15 тыс. долл. читательская активность взрослых - 35%. Этот один из самых низких показателей среди европейских стран, который свидетельствует о значительном неиспользованном потенциале.

Для сравнения: некоторые страны со значительно более высоким ВВП, например Италия, также могут демонстрировать не оптимальные показатели чтения, что подчеркивает решающую роль культурной политики и инфраструктуры, а не только уровня доходов.

Среди украинских детей ситуация динамичная: более 66% читают еженедельно, а доля ежедневных читателей за год выросла с 16% до 25%. Это важный сигнал не только культурного, но и поколенческого сдвига в пользу знания и развития.

В мировой дискуссии чтение все чаще рассматривается как часть долгосрочной когнитивной активности.

Согласно анализу Всемирного экономического форума, в рамках экономики долгой жизни инвестиции в когнитивную устойчивость так же важны, как в физическое здоровье. Способность сохранять интеллектуальную активность, критическое мышление, доступ к знаниям в любом возрасте становится фактором производительности на уровне страны.

Чтение в этом контексте - не привычка, а форма поддержания экономической жизнеспособности общества. Несмотря на войну и экономические трудности, украинский книжный рынок демонстрирует признаки устойчивости и даже роста. В 2024 году количество покупателей книг выросло на 10 процентных пунктов.

Онлайн-продажи усилили позиции, но физические магазины, количество которых за последний год выросло с 422-х до 460-ти, остаются ключевым каналом дистрибуции. Однако есть проблема географического дисбаланса: 25% магазинов - в Киеве, тогда как 33% украинцев живут в населенных пунктах, где нет книжного магазина.

Цена - актуальный барьер: 33% респондентов не покупают книги из-за нехватки средств. Однако общественный запрос на поддержку книжной инфраструктуры очевиден: более 50% украинцев поддерживают идею субсидирования магазинов, а 86% - инвестиции в модернизацию и пополнение фондов библиотек.

Именно библиотеки, хотя ими активно пользуются лишь около 5% взрослого населения, остаются критически важным, но часто недооцененным инструментом обеспечения равного доступа к знаниям и культуре.

В долгой перспективе чтение - это фундаментальная инвестиция в человеческий капитал. В обществах, где формируются устойчивые читательские практики, растет способность к инновациям, критическому мышлению, эффективной коммуникации и социальному сплочению. Для Украины, которая стремится не только к послевоенному восстановлению, но и глубокой модернизации, культура чтения - это не реликт прошлого, а стратегический ресурс для построения успешного будущего.

В материалах Федерации работодателей Украины, посвященных европейской интеграции, подчеркивается роль человеческого капитала в модернизационных процессах. Знания, языковая и цифровая компетентность, культурная мобильность - приоритетные направления. Чтение как база для когнитивной и коммуникативной компетенции должно быть вмонтировано в эту модель. Речь идет не только об образовании, а о включении чтения в механизмы культурной совместимости с ЕС.

Сможет ли государство превратить детей в образованное и конкурентоспособное поколение, зависит от того, получит ли книга системную и последовательную поддержку через национальные библиотечные программы, стимулирование дистрибуции качественного украиноязычного контента, поддержку издательств и книжных магазинов. Эффект от таких инвестиций не будет мгновенным, но именно они создают плодородную почву, на которой вырастают устойчивые и инновационные экономики длинного цикла.