Как будет работать рынок виртуальных активов

По данным опроса Gradus Research 26% украинцев, проживающих в городах с населением 100 тысяч человек, утверждают, что владеют криптовалютами. Однако до сих пор нет полноценной регуляции. Но надежда на вывод рынка из серой зоны есть.

В апреле 2025 года парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект №10225-д. Документ предлагает комплексное урегулирование рынка виртуальных активов. Не только в аспекте авторизации, но и налогообложения.

Законопроект закладывает модель налогообложения операций с виртуальными активами для физических и юридических лиц, вводит специальные правила отчетности для резидентов "Дія.City", устанавливает требования к авторизации и отчетности провайдеров услуг по обороту виртуальных активов. Как украинских, так и иностранных. Документ формирует и базовую нормативную инфраструктуру для игроков этого рынка: от физических лиц, торгующих криптовалютой, до компаний, намеревающихся войти на рынок.

Ранее вся эта деятельность фактически находилась за пределами правового поля.

Изменения ждут физических лиц

Для физических лиц предлагают ввести простую логику: облагается налогом не сам факт владения виртуальными активами, и даже не доход от операций с ними, а только прибыль от их отчуждения: продажи за фиат или обмена на товары или услуги. То есть разница между доходом от продажи валютных активов и задокументированными затратами на их приобретение или создание. Хорошей новостью является то, что операции по обмену crypto-to-crypto на уровне физических лиц не облагаются налогом.

Разрешенными расходами являются документально подтвержденные расходы на:

1. приобретение токенов у авторизованных эмитентов;

2. комиссии провайдерам;

3. другие расходы - по перечню Министерства финансов.

Расходы в валюте пересчитываются по курсу НБУ.

Общая ставка налога: 18% НДФЛ + 5% военного сбора.

Льготы и исключения

Переходными положениями предусмотрено, что если вы купили активы до вступления в силу заложенных в законопроекте изменений в Налоговый кодекс, доход от их отчуждения в 2026 году можно будет обложить налогом по сниженной ставке 5% вместо 18%. Правда, она применяется именно к доходу, без учета расходов на приобретение.

Оно и логично, ведь сейчас 99% украинских пользователей не смогут документально подтвердить расходы на приобретение виртуальных активов (ВА), поскольку они были приобретены или через обменники или через P2P переводы. Поэтому 5% выглядит гораздо привлекательнее чем 18%.

Также есть исключения, которые нивелируют налоговую нагрузку. Не облагаются налогом:

-доходы до 1 минимальной зарплаты в год (8000 грн в 2025 году);

-обмен ВА на ВА (при отсутствии фиатной компоненты);

- бесплатное получение ВА (в подарок, в качестве бонуса, за участие в маркетинговой активности или в результате эмиссии). Однако в случае продажи и при отсутствии подтверждения расходов на приобретение - будет облагаться налогом по ставке 18%.

Декларация и отчетность

Каждый должен самостоятельно рассчитывать прибыль и подавать годовую налоговую декларацию до 1 мая. А финансовый результат от операций с виртуальными активами необходимо учитывать отдельно от других операций.

Важно также, что биржи, платформы и другие провайдеры услуг с виртуальными активами не являются налоговыми агентами для физических лиц, то есть не удерживают и не уплачивают налоги за них. Весь учет и ответственность - на стороне пользователя.

Условия налогообложения для компаний

Прибыль рассчитывается как доход от продажи/отчуждения за вычетом разрешенных расходов (в т.ч. на создание, комиссии, обслуживание). Если расходы на ВА, которые были переданы связанным лицам, аннулированы или переданы не путем продажи, такие расходы не учитываются при определении финрезультата. В отличие от физических лиц, для юридических лиц под "продажей" понимается не только продажа за деньги, а также: обмен одного ВА на другой ВА, другие действия, предусматривающие переход права собственности. Перечень расходов и документов, которые могут подтверждать доход/расходы - будет утверждаться Минфином (по согласованию с регулятором рынка). Убытки от ВА и для физических и для юридических лиц можно переносить на будущие периоды до полного погашения. Учет - отдельно от других убытков.

Специальные правила для резидентов "Дія.City"

Компании, избравшие особый режим налогообложения (ННВК), должны отчитываться по каждому кварталу, в котором была хотя бы одна операция с ВА. То есть, даже если условный налог на прибыль равен нулю, декларацию подавать все равно обязательно.

Декларация подается до 20 числа следующего месяца после окончания квартала. Финрезультат по ВА определяется по той же методологии: доход минус документально подтверждённые расходы.

Риски:

1. Неподача декларации - нарушение режима ПНВК.

2. Недостоверная отчетность по операциям с ВА - основание для проверки ГНС.

3. Потери статуса резидента "Дія.City", если налоговые обязанности системно не выполняются.

Таким образом, резидентам "Дія.City", которые будут проводить операции с ВА придется отчитываться чаще и вести значительно более точный налоговый учет.

Торговля деривативами

По состоянию на июнь 2025 года торговля деривативами на ВА не четко урегулирована в Налоговом кодексе ни в действующей редакции, ни в упомянутом законопроекте, но анализ имеющихся норм позволяет сделать несколько выводов. В законопроекте деривативы не упоминаются.

В тексте законопроекта:

Определяется режим виртуальных активов как цифровых вещей.

Подробно описываются налоговые правила для операций с самими ВА , а не с производными финансовыми инструментами на них.

Фьючерсы, опционы, CFD, perpetual futures не упоминаются ни в тексте НКУ, ни в законе о рынках виртуальных активов.

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И CFD, и perpetual futures - это производные инструменты, которые позволяют зарабатывать (или терять) на изменении цены виртуального актива без его фактического владения.

Они не являются виртуальными активами по украинскому законодательству, а скорее - деривативами, и требуют отдельного налогового режима. Сейчас - правовая "серая зона".

Кто и какую деятельность должен лицензировать

Законопроект определяет обязательную авторизацию как процедуру предоставления права на:

осуществление публичного предложения;

допуска к торгам и/или;

осуществления деятельности по предоставлению услуг, связанных с оборотом виртуальных активов.

И прямо запрещает предоставление услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, без прохождения процедуры такой авторизации. Запрет касается как украинских, так и иностранных игроков, правда, для последних должна быть предусмотрена упрощенная процедура авторизации при условии, что такое лицо создано, авторизовано и осуществляет свою деятельность как поставщик услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, в соответствии с законодательством иностранных государств, включенных в перечень, который должен быть определен регулятором.

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Ниже приведены виды деятельности, подлежащие авторизации по законопроекту:

а) хранение и администрирование виртуальных активов от имени клиентов;

б) деятельность оператора торговой площадки для виртуальных активов;

в) обмен виртуальных активов на валютные ценности;

г) обмен виртуальных активов на другие виртуальные активы;

г) выполнение заказов на виртуальные активы от имени клиентов;

д) размещение виртуальных активов;

е) предоставление услуг по переводу виртуальных активов от имени клиентов;

е) получение и передача заказов на виртуальные активы от имени клиентов;

ж) предоставление консультаций по виртуальным активам;

с) деятельность по управлению портфелем виртуальных активов.

Эта классификация соответствует положениям Регламента MiCA, который вступил в силу в ЕС 30 декабря 2024 года. Законопроект предусматривает адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам. Это должно способствовать интеграции украинского рынка виртуальных активов в глобальную финансовую систему.

Условия для провайдеров

Провайдеры должны пройти авторизацию, отвечать требованиям финансового мониторинга, иметь минимальный собственный капитал, размер которого будет определять регулятор, и прозрачную структуру собственности. Кроме этого, каждый поставщик услуг по ВА обязан стать на учет в ГНС, не позднее, чем через 60 календарных дней с момента старта деятельности. Это требование распространяется как на резидентов, так и на нерезидентов, работающих с украинскими пользователями. Ежегодно, до 31 января, провайдеры должны подавать в ГНС электронный отчет, который должен содержать перечень операций с виртуальными активами, в которых участвовали резиденты Украины; объем доходов и расходов клиентов; другие ключевые параметры транзакций, определенные формой, утвержденной регулятором.

Новая модель также предусматривает плановые проверки достоверности и полноты представленной отчетности. Отдельно в законопроекте уточняется механизм контроля за деятельностью поставщиков услуг в сфере виртуальных активов: документальные и физические проверки, штрафы за невыполнение требований.

Налоговые особенности

Майнинг: стоимостью добытых ВА считается себестоимость (электроэнергия, аренда, техника). Эмиссия токенов не является доходом до момента продажи. Получение ВА в подарок: для физических лиц - не облагается налогом, для юрлиц - учитывается по рыночной стоимости, если использовано в бизнесе. Передача между связанными лицами - расходы не учитываются.

Новый законопроект №10225-д - это инструмент для запуска легального рынка ВА в Украине. Его принятие создаст регуляторную базу для старта лицензированных бирж, появления банковских счетов для криптокомпаний, взвешенного налогообложения и финмониторинга, а также защиты прав потребителей.

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Однако, чтобы изменения произошли, важно предоставить разъяснения новых норм для бизнеса, создать четкие подзаконные акты от НБУ, Минфина и НКЦБФР (если она все же будет регулятором), а также доступные прозрачные условия для регистрации VASP.

А пока рынок ждет окончательного принятия и введения в действие закона, рынку стоит начинать готовиться: провести аудит операций с ВА, навести порядок в документах и определиться с моделью взаимодействия с регулятором.